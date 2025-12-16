Balance legislativo 2025: Palo Oliver cerró el año con 58 iniciativas legislativas, entre ellas 23 proyectos de ley

En el marco del cierre del período legislativo 2025, el diputado provincial Fabián Palo Oliver realizó un balance público de su labor parlamentaria, destacando la presentación de 58 iniciativas a lo largo del año. De ese total, 23 correspondieron a proyectos de ley, mientras que las restantes se dividieron entre comunicaciones y declaraciones, sobre un amplio abanico de temas.

El legislador del Frente Amplio por la Soberanía explicó que las propuestas impulsadas durante el año abordaron problemáticas diversas como el sistema electoral de la provincia, el ambiente, el sistema previsional, la seguridad vial, los servicios públicos, la educación, la salud, el deporte, el género y los derechos humanos, entre otras áreas.

Entre los datos que sobresalen, se encuentra la presentación de proyectos orientados a la regulación ambiental, como la prevención de la contaminación acústica, la creación de un programa para el uso de biomasa como fuente energética, y un plan para la cosecha de aguas pluviales. Además, propuso la implementación de un circuito provincial de huella de carbono, con el objetivo de fomentar la sostenibilidad en distintos sectores productivos.

En materia institucional, el diputado impulsó la creación del Tribunal Electoral que establece la Constitución Provincial reformada, así como también una iniciativa para la modificación de la Ley Orgánica de las Municipalidades y otra que contempla cambios en el Código Procesal Penal. A ello se suma un proyecto que busca modificar la ley de partidos políticos para mejorar el control del financiamiento electoral.

También se incluyeron propuestas con impacto cultural y social, como la creación del Registro Provincial de Artesanos, el Mercado Provincial de Artesanías, un centro integral con perspectiva de género para mujeres policías, y la denominada Ley de Deporte Alejandra "Locomotora" Oliveras, que apunta a promover la igualdad en el deporte.

Palo Oliver, quien fue intendente de nuestra ciudad entre 2007 y 2015, remarcó que su agenda legislativa se sostuvo de forma activa a lo largo del año, aún en un contexto complejo atravesado por el proceso de reforma constitucional que ocupó buena parte de los debates parlamentarios.