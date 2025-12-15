Trofeo de Campeones: día, horario y todo lo que hay que saber de la última final del 2025

Estudiantes y Platense volverán a encontrarse cara a cara en una instancia decisiva: esta vez, por el Trofeo de Campeones, que enfrentará a los ganadores del Torneo Apertura y el Clausura para definir al mejor del año.

El encuentro fue confirmado para el sábado 20 de diciembre a las 18:00, en el Estadio Único de San Nicolás, y será transmitido por ESPN Premium y TNT Sports. Además, este martes se conocerán las autoridades del partido.

Estudiantes, vigente campeón de este trofeo, buscará defender el título y seguir acumulando estrellas en su escudo. Por su parte, Platense, que atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia reciente, quiere coronar un gran año con un nuevo trofeo y confirmar su crecimiento.

Ambos equipos ya tienen su lugar asegurado en la próxima Conmebol Libertadores, pero esta final representa mucho más que una copa: será una nueva oportunidad para cerrar el año a lo grande, con una vuelta olímpica.

El Trofeo de Campeones cierra oficialmente la temporada del fútbol argentino, en un duelo que promete emociones, historia y una nueva página dorada para uno de los dos finalistas.