AMSAFE vuelve a exigir paritarias y denuncia el ajuste sin diálogo

En un contexto marcado por la tensión con el Gobierno provincial, la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) realizará este martes a las 11:30 una conferencia de prensa frente a la sede del Ministerio de Trabajo, con el foco puesto en el reclamo por la reapertura de la paritaria docente.

El secretario general del gremio, Rodrigo Alonso, encabezará la actividad gremial en la que se presentará un balance crítico del año 2025, atravesado por una pérdida salarial real superior al 30%, según los datos que la organización presentó en noviembre tras rechazar el aumento del 3,8% aplicado de manera unilateral por el Ejecutivo.

“El Gobierno de Santa Fe ajusta sin diálogo y con sumas en negro”, había advertido Alonso durante la última conferencia. En ese momento, también señaló que las y los jubilados seguirán sin ver reflejados esos incrementos hasta febrero de 2026, lo cual profundiza la desigualdad en el sistema.

Desde AMSAFE sostienen que no hubo convocatoria ni reuniones técnicas durante los últimos meses, lo que consideran una violación al marco legal de la negociación colectiva. También insisten en que el llamado “salario garantizado” es una suma no remunerativa, que no se transfiere a la obra social ni a la caja jubilatoria, y que “funciona como un préstamo encubierto”.

Durante la conferencia de este martes se espera que se anuncien también proyecciones gremiales para 2026, en el marco de una postura que combina el reclamo de recomposición real, blanqueo de sumas en negro y condiciones laborales dignas para todos los niveles del sistema educativo.

El sindicato adelantó que continuará con acciones públicas y organizativas en defensa de los derechos de las y los trabajadores de la educación. “Seguimos defendiendo el salario, la escuela pública y el trabajo digno”, señalaron desde el gremio.