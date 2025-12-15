Argentina y España jugarán la Finalissima en marzo: resta la confirmación oficial

La Finalissima, el torneo que enfrenta a los campeones de la Copa América y la Eurocopa, sumará una nueva edición en marzo de 2026. Esta vez, será Argentina, campeona de América, contra España, reciente ganadora del torneo continental europeo.

La noticia fue confirmada por Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, quien anticipó que ya existe un acuerdo cerrado con la UEFA, y que solo se aguarda el anuncio formal: “Hemos cerrado un acuerdo con UEFA y estamos a la espera de la comunicación oficial”, expresó.

El partido aún no tiene fecha ni sede oficial confirmadas, pero trascendió que podría disputarse el 27 de marzo en el Estadio Lusail de Qatar, escenario donde la Albiceleste se consagró campeona del mundo en 2022.

Este cruce entre selecciones forma parte de un convenio entre Conmebol y UEFA que busca institucionalizar el duelo entre los campeones continentales. La última edición fue en 2022, cuando Argentina venció a Italia 3 a 0 en Wembley. Antes de eso, en 1993, el conjunto nacional también había conquistado este título frente a Dinamarca.

Además de la Finalissima, la fecha FIFA de marzo podría sumar otro partido para la Scaloneta. La Federación de Senegal anunció que se encuentra en negociaciones con la AFA para disputar un amistoso internacional, lo que ampliaría la agenda del seleccionado argentino en ese período.

De concretarse todo lo previsto, marzo será un mes clave para la Selección en su camino hacia el Mundial 2026, con partidos de alto nivel y significación simbólica. Solo resta que las federaciones involucradas lo hagan oficial.