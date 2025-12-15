Quince días después de la votación, alertan sobre el riesgo de que se anule el proceso electoral en Honduras

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, denunció este lunes que existe un “considerable riesgo” de que “se pierda el proceso electoral” correspondiente a los comicios generales celebrados el 30 de noviembre.

“Es considerable el riesgo de perder nuestra libertad y que, en consecuencia, se pierda el proceso electoral por el que con tanto empeño ha luchado la ciudadanía”, expresó Hall en un mensaje a través de la red social X. A pesar de que el 99,80% de las actas ya fueron escrutadas, las autoridades no han podido iniciar el scrutinio de 2792 actas con inconsistencias, lo que genera un panorama de extrema paridad entre los dos principales candidatos: Nasry Tito Asfura (Partido Nacional) y Salvador Nasralla (Partido Liberal).

La diferencia entre ambos es de poco más de 40.000 votos. Mientras tanto, la candidata oficialista Rixi Moncada del Partido Libertad y Refundación (Libre), se encuentra en el tercer lugar con más de 600.000 votos, pero su partido ya anunció que no reconoce los resultados.

Incidentes y protestas

La denuncia de Hall se produce en medio de protestas y disturbios provocados por seguidores del oficialismo. Pequeños grupos de activistas del Partido Libre lanzaron piedras y quemaron neumáticos cerca del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde se resguarda el material electoral. Además, se reportaron incidentes en el interior de esa institución.

Por su parte, la organización Defensores de Honduras advirtió sobre una estrategia destinada a deslegitimar al CNE y bloquear el conteo de votos de las actas con inconsistencias. En su comunicado, la organización señaló que “existe una peligrosa estrategia” para “intimidar y debilitar al CNE”, con el objetivo de “impedir la declaratoria oficial de resultados”.

Respuesta del CNE

Ante estos hechos, Hall solicitó “apoyo al Jefe del Estado Mayor Conjunto” de las Fuerzas Armadas para proteger al personal encargado del escrutinio, el material electoral y las instalaciones del CNE. Además, pidió a la comunidad internacional y a los observadores internacionales que documenten lo que calificó como un “atentado a la democracia”.

“¡A los que están socavando la democracia de Honduras les recuerdo: el mundo observa y la historia juzga implacablemente!”, agregó en su mensaje, subrayando que este clima de tensión podría desencadenar “situaciones insospechadas e insostenibles”.

El CNE tiene plazo hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados finales de las elecciones.