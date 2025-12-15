Al menos 20 muertos y decenas de desaparecidos por lluvias torrenciales en Bolivia

Las fuertes lluvias torrenciales y el desborde del río Piraí en las afueras de Santa Cruz en Bolivia dejaron al menos 20 muertos y decenas de desaparecidos, según informaron autoridades locales. El viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche, confirmó la cifra de fallecidos y advirtió sobre la gravedad de la situación: “Lamentablemente nos arrojan una cifra de 20 fallecidos. Tenemos decenas de desaparecidos”, comentó.

El desbordamiento del río, provocado por las lluvias intensas, afectó principalmente a las comunidades de El Torno y Colpa Bélgica, en la región este del país, considerada la capital económica de Bolivia. El gabinete de crisis instalado por el presidente Rodrigo Paz activó brigadas de rescate para buscar a los desaparecidos, mientras que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) mantiene una alerta roja por la posibilidad de nuevas lluvias.

Testimonios y evacuaciones

El impacto de las inundaciones fue devastador, con más de 2000 familias damnificadas. Algunas personas se vieron obligadas a refugiarse en techos de casas y copas de árboles. “Mi hijo terminó durmiendo en el techo”, relató Elia Castro, una profesora de El Torno, quien explicó cómo su hijo, preso en un centro de detención, tuvo que subir al techo con más de un centenar de reclusos para encontrar refugio.

Las autoridades siguen intensificando las tareas de búsqueda de desaparecidos mientras el pronóstico de nuevas precipitaciones agrava la situación.

Medidas del gobierno

El presidente Rodrigo Paz advirtió que las lluvias seguirían afectando a la región y que el país atraviesa un “momento muy complejo”. Además, destacó que se han batido todos los récords de lluvias en los últimos 100 años desde que comenzó la temporada en noviembre. El gabinete de crisis también trabaja para evacuar a las personas atrapadas. El domingo pasado se evacuaron 281 personas de las zonas más afectadas.

A su vez, Senamhi alertó sobre el riesgo de desbordes adicionales en otros ríos, como el Maniquí, en la región amazónica de Beni, y el Piraí, en Santa Cruz. La temporada de lluvias en Bolivia, que generalmente comienza en noviembre y se extiende hasta abril, ya causó 51 muertes durante el período anterior.