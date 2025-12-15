Trump aseguró que la paz entre Rusia y Ucrania está “más cerca que nunca”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró este lunes que la paz entre Rusia y Ucrania está “más cerca que nunca”, luego de que su administración mantuviera numerosas conversaciones con ambas partes durante las últimas semanas.

“Queremos salvar muchas vidas”, afirmó el mandatario, al explicar que las gestiones diplomáticas incluyen a su yerno Jared Kushner y al enviado especial Steve Witkoff, quienes se reunieron a comienzos de diciembre con el presidente ruso Vladímir Putin y, por separado, con el equipo negociador ucraniano.

Según detalló Trump, las últimas conversaciones con la delegación ucraniana tuvieron lugar en Berlín, con la presencia del mandatario Volodímir Zelenski.

El presidente estadounidense también aseguró que su propuesta de paz cuenta con amplio respaldo de líderes europeos, y que “ellos también quieren que el conflicto termine”.

Hasta el momento, ni Moscú ni Kiev se pronunciaron oficialmente sobre el contenido del posible acuerdo o el estado de las conversaciones. Tampoco hubo precisiones sobre los puntos clave de una eventual salida diplomática al conflicto, que ya lleva más de tres años desde la invasión rusa iniciada en febrero de 2022.