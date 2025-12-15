Cruce entre la AFA y el Gobierno: la entidad rechazó las denuncias y defendió su autonomía

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un extenso comunicado en respuesta a las acusaciones del Gobierno nacional y en defensa de la actual conducción encabezada por Claudio Tapia. La publicación llegó horas después de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentara una denuncia ante el Tribunal de Ética de la Conmebol por supuestas irregularidades en la administración del fútbol argentino.

En el escrito, la AFA señaló que al asumir Tapia en 2017 se encontró con una institución desfinanciada, sin conducción clara, con deudas y sin autonomía. También recordó la intervención de la FIFA en 2016 y el escándalo del “38-38”, que dejó a la AFA expuesta a nivel internacional.

La entidad remarcó que hoy no recibe dinero del Estado y que mantiene una economía superavitaria. Aseguró que se regularizaron las deudas con cuerpos técnicos anteriores y que actualmente la AFA afronta una erogación mensual de aproximadamente 4.000 millones de pesos en salarios.

Además, se destacó el funcionamiento del predio Lionel Andrés Messi, donde entrenan 24 selecciones de distintas disciplinas, y se puso en valor la profesionalización del fútbol femenino, incluyendo la creación de un predio exclusivo.

La AFA también cuestionó los intentos de imponer cambios estructurales, como las Sociedades Anónimas Deportivas, y sostuvo que el Decreto 1212 fue blanco de un intento de modificación para “empobrecer a los clubes”.

El documento hizo referencia a los gobiernos anteriores. Sobre la gestión de Mauricio Macri, denunció presiones, amenazas y causas judiciales; respecto de la presidencia de Alberto Fernández, criticó la intención de instalar un candidato propio; y en relación al actual gobierno de Javier Milei, habló de un ataque coordinado por parte de varios funcionarios.

Sobre el financiamiento del fútbol, la AFA aseguró que no se queda con parte de los derechos televisivos, sino que esos ingresos se destinan directamente a los clubes.

En el cierre del comunicado, la entidad afirmó que las selecciones nacionales no representan partidos políticos y que las críticas externas son parte de una estrategia para intervenir la AFA. También planteó que, mientras el país atraviesa una profunda crisis económica, la prioridad del Gobierno parece estar en el fútbol.

“Nosotros seguimos haciendo lo que siempre hicimos: poner la pelota en el piso, jugar simple, mirar el largo del campo y trabajar para que el fútbol argentino siga creciendo”, concluyó el texto.