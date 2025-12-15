El Banco Central anunció que las bandas de flotación del dólar se actualizarán por inflación

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció este lunes un cambio en el esquema de bandas de flotación del dólar, que comenzará a regir desde el 1 de enero de 2026. A partir de esa fecha, tanto el techo como el piso del tipo de cambio se actualizarán mensualmente de acuerdo al índice de inflación publicado por el INDEC.

Según informó la entidad que preside Santiago Bausili, esta modificación forma parte de una nueva fase del programa monetario, orientada a lograr la convergencia entre la inflación doméstica y la inflación internacional.

El Banco Central precisó que el ritmo de deslizamiento de las bandas no se ajustará por la inflación de Estados Unidos, por lo que el techo de la banda se incrementará en términos reales a lo largo del tiempo, si la inflación local se mantiene más alta.

En su comunicado, el BCRA sostuvo que el esquema de flotación “seguirá cumpliendo la función de limitar movimientos extremos y abruptos en el tipo de cambio”, manteniendo su rol como mecanismo de contención en el mercado de cambios.

Acumulación de reservas

Además del ajuste de las bandas, el Central anunció el inicio de un programa de acumulación de reservas internacionales, también desde enero. El objetivo es acompañar la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario.

Según las proyecciones oficiales, se espera que la base monetaria aumente del 4,2% al 4,8% del PBI durante 2026, lo que permitiría al BCRA comprar hasta 10.000 millones de dólares, en función del flujo de la balanza de pagos. En un escenario de mayor demanda de dinero, esa cifra podría llegar a los 17.000 millones de dólares sin necesidad de grandes operaciones de esterilización.

También se informó que el Banco Central podrá realizar compras en bloque, que representarían hasta el 5% del volumen diario del mercado de cambios, para evitar distorsiones o interrupciones en su funcionamiento.

Política monetaria y encajes

En cuanto al sesgo monetario, el BCRA reafirmó que mantendrá una política contractiva, mientras la inflación local siga por encima del nivel internacional. En ese contexto, se buscará que la oferta monetaria crezca a un ritmo menor al de la demanda, contribuyendo a estabilizar los precios.

Por otra parte, se anunció que continuará el proceso de normalización de los encajes bancarios, con una implementación gradual, “consistente con la estabilidad de precios y la recuperación de la intermediación financiera”.

Expectativas oficiales

Finalmente, la entidad anticipó que estas medidas, en el marco de una economía más previsible, podrían favorecer un nuevo ciclo de expansión, con impacto positivo en el crédito, la inversión, las exportaciones y el consumo.