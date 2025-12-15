Un automovilista murió tras chocar contra un camión en la Ruta Provincial 4

Un grave accidente de tránsito ocurrido durante la mañana de este lunes en la Ruta Provincial Nº 4, a unos 4 kilómetros de la localidad de María Luisa, dejó como saldo el fallecimiento de un automovilista, cuyo vehículo colisionó de frente contra un camión cerealero.

El siniestro se produjo poco después de las 7 de la mañana, entre María Luisa y Santo Domingo, en el departamento Las Colonias, en medio de pavimento mojado y escasa visibilidad, según relataron testigos y confirmaron fuentes oficiales.

Por causas que se investigan, un automóvil Volkswagen cruzó de carril e impactó de lleno contra el tren delantero de un camión, que acababa de salir de una estación de servicio en dirección a la localidad de Progreso. La violencia del impacto fue tal que el auto quedó completamente destruido e incrustado debajo del camión.

El hecho fue advertido por automovilistas que circulaban por la zona, quienes dieron aviso a la Subcomisaría 15ª. Minutos después, arribaron al lugar efectivos de la Unidad Regional XI, que montaron un operativo de seguridad y regulación del tránsito, permitiendo el trabajo de los equipos de emergencia y peritos criminalísticos.

Un médico del servicio de emergencias constató el fallecimiento del conductor del automóvil, que viajaba solo. Hasta el momento, su identidad no fue confirmada oficialmente.

La Jefatura de la Unidad Regional XI informó del hecho al fiscal de Flagrancia en turno de la ciudad de Esperanza, quien ordenó las medidas judiciales correspondientes. En el lugar trabajaron especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), encargados de realizar los peritajes técnicos para determinar con precisión las circunstancias del siniestro.

El tránsito sobre la Ruta 4 permaneció restringido durante varias horas, hasta la finalización de las tareas judiciales y el retiro de los vehículos involucrados.