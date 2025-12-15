Luego de subas mensuales durante todo el año, YPF anunció una baja del 2% en las naftas

La petrolera YPF anunció una reducción promedio del 2% en el precio de las naftas, que comenzará a aplicarse de forma gradual a lo largo de esta semana en todo el país. La decisión fue confirmada por el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, y forma parte de una estrategia de precios diferenciados por región.

Según explicaron desde la empresa, la baja no será uniforme, sino que dependerá de un esquema de “micropricing”, que considera variables como los costos logísticos, la demanda y las diferencias estructurales entre zonas geográficas.

La medida no alcanza al gasoil, donde, según anticipó Marín, podrían producirse aumentos en algunos productos. El titular de YPF también indicó que la política de precios continuará sujeta a factores como el precio internacional del crudo, el tipo de cambio y los costos operativos.

Esta baja representa un cambio en la tendencia de los últimos meses: durante todo 2025, los combustibles registraron aumentos mensuales, con subas acumuladas que ya superaban el 35% al cierre de noviembre, según relevamientos publicados por Santotomealdía. En ese mismo período, la inflación oficial fue del 24,8% hasta octubre, lo que marcó una brecha de más de 10 puntos entre los combustibles y el índice general de precios.

Además, a comienzos de diciembre, las estaciones aplicaron un nuevo ajuste vinculado a la actualización parcial del Impuesto a los Combustibles, anticipando otro incremento mayor en enero de 2026.