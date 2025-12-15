ASTEOM declaró el estado de alerta y analiza medidas gremiales

La Asociación Santo Tomé de Empleados y Obreros Municipales (ASTEOM) informó este lunes que se declara en estado de alerta y movilización, y convocó a una reunión de su cuerpo de delegados para este martes 16 de diciembre, a las 8 de la mañana, en la sede sindical.

La decisión surge ante lo que el gremio definió como una dilatación injustificada en la resolución de temas que considera impostergables. Entre ellos se mencionan la necesidad de avanzar en la conformación de la Junta de Reclamos y Disciplinas, la entrega reglamentaria de indumentaria de trabajo, el esclarecimiento del procedimiento de ingreso a planta permanente, el llamado a concursos internos y la regularización de la gestión de licencias y justificaciones.

Además, el comunicado reitera el pedido de reapertura urgente de la paritaria, uno de los reclamos principales del gremio en el actual contexto económico.

Esta nueva declaración de ASTEOM se suma a la medida resuelta el viernes pasado por FESTRAM, que también dispuso el estado de alerta frente a la falta de convocatoria del gobierno provincial a la negociación paritaria, el impacto de reformas en debate y la situación financiera de municipios y comunas.