El Aeropuerto de Sauce Viejo contará con una zona primaria aduanera

El Gobierno provincial anunció este lunes la habilitación de una nueva zona aduanera en el Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo, en el marco de una estrategia para fortalecer la infraestructura logística en la región. La medida fue gestionada por el Ministerio de Desarrollo Productivo, en conjunto con la Agencia de Recaudación y Control (ARCA).

La incorporación de esta zona aduanera completa la internacionalización del aeropuerto, permitiendo que las empresas puedan realizar operaciones de comercio exterior directamente desde sus instalaciones, bajo supervisión de la Dirección General de Aduanas (DGA).

Según se informó, la habilitación contempla el control de mercancías y de pasajeros en arribos y partidas internacionales, lo que permitirá la fiscalización directa de las cargas sin necesidad de recurrir a otros puntos de la provincia. Estarán operativos tanto el sector de carga aérea como las áreas de ingreso y egreso internacional de pasajeros.

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo explicaron que la medida apunta a reducir costos y tiempos logísticos, eliminando traslados innecesarios y brindando mayor previsibilidad a las operaciones de exportación. También destacaron que el nuevo espacio cumple con los requisitos de seguridad y trazabilidad exigidos por el sistema aduanero.

La secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, señaló que la zona aduanera “garantiza el control directo de las operaciones y la seguridad de las mercaderías”. Por su parte, el subsecretario Jorge Henn agregó que “simplifica procesos para las pymes y los trabajadores vinculados a la actividad logística”.

Además, se informó que ARCA y el Ministerio de Desarrollo Productivo avanzan en la implementación de un sistema de Exportación Monitoreada, que permitirá controlar las cargas mediante videovigilancia (CCTV) instalada en las empresas. El objetivo es agilizar la fiscalización sin necesidad de presencia física de inspectores, y facilitar la operatoria de exportación.

El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) ofrecerá créditos de hasta 200 millones de pesos para que las compañías puedan adecuar sus instalaciones a los nuevos requerimientos técnicos.