Semana clave en el Congreso: buscarán aprobar el Presupuesto 2026 y debatir la reforma laboral

Con una agenda legislativa cargada y los plazos al límite, el Congreso inicia esta semana uno de los tramos más exigentes del período de sesiones extraordinarias convocado por el Poder Ejecutivo. El foco estará puesto en dos proyectos clave para el Gobierno de Javier Milei: el Presupuesto 2026, que podría recibir dictamen esta semana en la Cámara de Diputados, y la reforma laboral, que comenzaría a debatirse el miércoles en el Senado.

El objetivo del oficialismo es acelerar ambos procesos para llegar con los textos al recinto antes del 30 de diciembre. La intención es clara: cerrar el año con al menos una media sanción del presupuesto y dejar encaminado un paquete de reformas que incluye, además, la polémica “inocencia fiscal”, impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, para atraer dólares no declarados.

En Diputados, el trámite arrancó este lunes con la constitución de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, que presidirá Alberto Benegas Lynch, y de Legislación Penal, que quedó a cargo de Laura Rodríguez Machado. Ambas comisiones quedaron en manos de La Libertad Avanza, pero el avance del debate dependerá del respaldo de bloques aliados.

Con una base de apenas 38 diputados, el oficialismo deberá tejer acuerdos para alcanzar los 129 votos necesarios. La apuesta es aprobar el Presupuesto entre miércoles y jueves y girarlo de inmediato al Senado, donde se buscará dictaminarlo en las últimas horas del viernes y dejarlo listo para sanción entre el 27 y el 29 de diciembre.

Mientras tanto, en la Cámara Alta se espera que este martes se realice la reunión de Labor Parlamentaria, con la presencia de los jefes de bloque para definir la dinámica de trabajo. La reforma laboral, una de las principales banderas de Patricia Bullrich, se discutirá en comisiones a partir del miércoles, aunque ya hay más de 100 pedidos de expositores que podrían dilatar el tratamiento.

“No es para los que laburan, es para los que dan trabajo y hoy están fundidos por juicios laborales insólitos”, dijo Bullrich, quien busca llevar al recinto el proyecto antes de fin de año.

El oficialismo pretende usar esta semana como ventana de oportunidad para mover piezas legislativas que resultaron imposibles de tratar durante la transición de gobierno. Sin embargo, las tensiones internas, tanto en Diputados como en el Senado, y la presión de la oposición, podrían empantanar los tiempos.

Desde el peronismo y otros bloques ya se preparan dictámenes alternativos, especialmente en materia laboral. También hay resistencia a la ley de “inocencia fiscal”, a la que califican como una vía de blanqueo encubierto sin penalidades ni controles.

En este contexto, cada voto cuenta y cada día puede definir el destino inmediato de los proyectos. Para el oficialismo, lo que ocurra en los próximos cinco días marcará el pulso de su gobernabilidad parlamentaria de cara a 2026.