Atlético de Rafaela volvió a la Primera Nacional. En una tarde inolvidable, el equipo santafesino derrotó 1-0 a San Martín de Formosa en el estadio Monumental y cerró una serie perfecta para lograr el ascenso desde el Federal A. Con un global de 2-0, la Crema acompañará a Ciudad Bolívar en la segunda categoría del fútbol argentino en la temporada 2026.

El único gol del encuentro lo marcó Facundo Soloa a los 9 minutos del primer tiempo. El mediocampista apareció como un delantero más tras una buena jugada colectiva, controló y definió con un derechazo que venció a Humeler y sentenció la historia desde temprano. Fue su primer tanto en el torneo y llegó en el partido más importante.

A partir de ese momento, el equipo de Iván Juárez manejó el ritmo del encuentro, neutralizó los intentos de la visita y fue construyendo el ascenso desde la solidez defensiva y la paciencia. Con el Monumental repleto y un clima de fiesta, Atlético supo jugar la final con inteligencia y carácter.

Durante el complemento, San Martín arriesgó más, pero no logró generar peligro claro. Apenas un remate de Chiquichano desde media distancia exigió a Bilbao, mientras que del otro lado, la Crema también pudo ampliar con alguna llegada aislada de Affranchino.

En los minutos finales, la emoción se desbordó en las tribunas, con miles de hinchas aguardando ansiosos el pitazo final. Cuando el árbitro José Díaz marcó el final del partido, todo Rafaela celebró el regreso al fútbol verdaderamente profesional.

Atlético había descendido hace apenas 13 meses, tras 35 años consecutivos en divisiones superiores. Pero con trabajo, humildad y una campaña que fue de menor a mayor, el equipo del barrio Alberdi cerró el año con seis triunfos consecutivos en la Reválida y el ascenso como premio a su esfuerzo.

El gol de Soloa, la figura de Capurro en el medio, la firmeza defensiva y el respaldo de toda una ciudad fueron los pilares de este nuevo capítulo en la historia de Atlético de Rafaela, que en 2026 volverá a decir presente en la Primera Nacional.