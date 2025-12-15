El Gobierno de Javier Milei condenó el ataque contra la comunidad judía en Sidney y expresó su apoyo a Israel

El Gobierno argentino, a través de la Oficina del Presidente y del Ministerio de Relaciones Exteriores, condenó enérgicamente el ataque perpetrado este domingo en la ciudad australiana de Sídney, donde dos hombres armados abrieron fuego durante una celebración judía de Janucá, dejando un saldo de 16 personas fallecidas y al menos 29 heridos.

El atentado, que tuvo lugar en la playa de Bondi Beach y fue calificado por las autoridades australianas como un “acto terrorista”, fue repudiado por el presidente Javier Milei, quien además expresó su solidaridad con el Estado de Israel y reafirmó el compromiso del Gobierno argentino con la lucha contra el antisemitismo.

“Horror. Lo hacen en el inicio de JANUCÁ. La fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence la oscuridad”, escribió el mandatario en su cuenta de X (ex Twitter), y agregó: “La victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de LAS FUERZAS que vienen del CIELO. ¡ÁNIMO!”

En un comunicado oficial, el Gobierno señaló que el ataque fue dirigido contra familias judías reunidas pacíficamente, y lo interpretó como una señal de alarma frente al avance de ideologías extremistas que buscan restringir las libertades fundamentales, entre ellas la libertad de culto.

Además, la declaración oficial hizo mención a una advertencia previa del primer ministro de Israel, quien había alertado en agosto que el reconocimiento del Estado palestino por parte de Australia —concretado en septiembre— podría ser leído como un incentivo para nuevos ataques antisemitas.

“Este tipo de actos refleja el accionar de grupos que desprecian la vida y pretenden imponer sistemas totalitarios y teocráticos”, indicó la Oficina del Presidente, en alusión a las motivaciones del atentado.

El Gobierno también remarcó que la Argentina ha sido víctima directa del terrorismo internacional, haciendo referencia a los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel, y sostuvo que existe un compromiso activo en la cooperación internacional para prevenir y combatir el terrorismo.

El mensaje concluyó con un llamado a reforzar la cooperación global frente al extremismo, la violencia y el antisemitismo, ratificando el apoyo de Argentina a Israel y a todas las comunidades amenazadas por el odio religioso.