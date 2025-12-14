Triunfo de la derecha en Chile: José Antonio Kast es el nuevo presidente

El abogado ultraconservador José Antonio Kast, de 59 años, fue electo presidente de Chile tras alcanzar el 58,21 % de los votos en el balotaje frente a Jeannette Jara, candidata del Partido Comunista, que obtuvo el 41,79 %, según los datos oficiales del Servicio Electoral chileno.

Con una participación obligatoria y un padrón de más de 15,7 millones de ciudadanos, la jornada electoral se desarrolló en un contexto de alta polarización, marcado por el debate en torno a la seguridad, la economía y la inmigración.

Kast, líder del Partido Republicano y cercano a figuras como Javier Milei y Jair Bolsonaro, asumirá el cargo el 11 de marzo de 2026, sucediendo al actual presidente Gabriel Boric, quien ya mantuvo una conversación telefónica con el mandatario electo. “Siempre estaré a disposición para colaborar por la patria”, señaló Boric, invitando a Kast a reunirse en La Moneda este lunes.

Por su parte, Kast agradeció la predisposición del presidente saliente y expresó: “Que sea una transición ordenada y respetuosa. Me interesaría mucho contar con su mirada y visión de país después del 11 de marzo”.

Tras conocerse los resultados, Jeannette Jara aceptó la derrota. “La democracia habló fuerte y claro”, expresó en su cuenta de X. “Seguiremos trabajando por una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie”. En su discurso, agregó: “En la derrota se aprende y debe ser más profunda la convicción democrática”.

Kast logra la presidencia en su tercer intento. En 2017 obtuvo apenas el 8 % de los votos y en 2021 llegó a la segunda vuelta, pero fue derrotado por Boric. Esta vez, el resultado fue favorable en un país donde el descontento con el gobierno actual marcó buena parte de la campaña.

En la primera vuelta, Jara había superado a Kast con el 26,85 % frente al 23,92 %, aunque finalmente no logró consolidar la ventaja. El tercer lugar fue para Franco Parisi, con el 19,71 %, cuyo electorado terminó inclinando la balanza en el balotaje.

La victoria de Kast marca un cambio de rumbo político en Chile y posiciona nuevamente a la derecha más dura en el poder, con un discurso enfocado en el orden, la disciplina fiscal y la reforma migratoria.