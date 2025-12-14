Robaba cables y sufrió quemaduras severas al recibir una descarga eléctrica

Un hombre de 33 años sufrió quemaduras graves este domingo al mediodía tras electrocutarse mientras intentaba robar cables en Sauce Viejo. El hecho ocurrió alrededor de las 12:50 horas, en la esquina de Pananá y México, donde el sujeto manipulaba un transformador de energía eléctrica ubicado en la vía pública.

La víctima fue identificada como Daniel P,, con domicilio en la ciudad de Santa Fe. Según confirmaron fuentes policiales, el hombre se encontraba robando cables del transformador cuando recibió una fuerte descarga eléctrica.

Fue trasladado de urgencia por el SIES 107 al Hospital Cullen, donde ingresó con quemaduras en el tórax derecho, brazo, antebrazo derecho y espalda. Actualmente permanece en observación en la sala de shockroom, según el diagnóstico brindado por el médico.

La investigación del hecho está a cargo de la Comisaría 19ª de Sauce Viejo.