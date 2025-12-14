Avanza la ampliación del Hospital de Niños Alassia y alcanzó el 80 % de ejecución

Con una inversión superior a los $16.000 millones, continúa la ejecución de la ampliación del Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia”, el centro pediátrico de referencia en la ciudad de Santa Fe. El proyecto contempla una nueva guardia y una unidad especializada en oncohematología, que están siendo desarrolladas sobre el ala oeste del edificio y ya presentan un 80 % de avance, según informó el Ministerio de Obras Públicas.

El nuevo sector tendrá 3.500 metros cuadrados cubiertos, y estará equipado con tecnología de última generación. Desde el Gobierno indicaron que se trata de una obra clave para “mejorar la atención médica de los niños de la capital y la región”.

Entre los avances recientes, se destaca la instalación de paneles solares, equipos de aire acondicionado, y tanques con capacidad de 50 mil litros de agua, destinados a incendios, en la azotea. En el interior, se completó el cierre hermético de las habitaciones para pacientes con inmunidad deprimida, y se trabaja en sistemas termomecánicos y de corrientes débiles.

La nueva Guardia se ubicará en planta baja y contará con espacios de admisión, consultorios, cirugía, una sala de observación con 14 camas, shockroom, enfermería, y acceso exclusivo para ambulancias. En planta alta, la unidad de oncohematología incluirá 14 habitaciones de internación, laboratorio, hospital de día, consultorios, y una sala de juegos.

Además, la obra prevé la construcción de una plaza de uso restringido para integrar el nuevo edificio con el hospital actual. También se ejecuta la colocación de mosaicos en veredas y mobiliario urbano en el ingreso peatonal.

Intervenciones con nuevo equipamiento

Paralelamente, el Hospital Alassia comenzó a utilizar el nuevo angiógrafo de última generación Philips Azurion 5, instalado en una sala de hemodinamia para atender cardiopatías congénitas infantiles. Ya se realizaron dos intervenciones exitosas: una niña de 13 meses y un niño de 8 años fueron los primeros pacientes tratados con este equipamiento, según informó el Ministerio de Salud.

La ampliación del Alassia es una de las obras hospitalarias de mayor escala actualmente en ejecución en Santa Fe y se espera que las tareas concluyan durante 2026.