Australia confirma ataque terrorista: 12 muertos en una celebración judía en Sídney

El gobierno del estado de Nueva Gales del Sur y la Policía de Australia confirmaron que el tiroteo masivo registrado este domingo en Bondi Beach, cerca de Sídney, fue un “ataque terrorista” y estuvo dirigido específicamente “contra la comunidad judía”. El saldo hasta el momento es de 12 personas fallecidas, incluyendo a uno de los tiradores, y más de 30 heridos, entre ellos dos policías.

El ataque ocurrió a las 18:47 hora local en el parque Archer, donde unas 1.000 personas participaban de una celebración por el inicio de la festividad de Janucá. Los agresores abrieron fuego desde un pequeño puente peatonal, provocando una escena de caos y pánico. Uno de ellos fue abatido en el lugar, mientras que el segundo permanece detenido bajo custodia policial y en estado crítico. Las autoridades no descartan la participación de un tercer sospechoso.

El comisionado policial, Mal Lanyon, indicó en conferencia de prensa que se hallaron artefactos explosivos improvisados en un vehículo vinculado a los tiradores, lo que motivó la intervención de unidades especializadas. A las 21:36, el hecho fue formalmente declarado como incidente terrorista, habilitando poderes especiales para garantizar la seguridad de la comunidad y avanzar en la investigación.

“El objetivo fue la comunidad judía de Sídney”, expresó el jefe de gobierno de Nueva Gales del Sur, Christopher Minns, quien calificó el ataque como “un acto cobarde y aterrador de violencia”. “Lo que debía ser una noche de paz y celebración fue destruido por un ataque malvado y horrendo”, agregó.

El caso ya genera repercusiones internacionales. Desde Israel, el presidente Isaac Herzog condenó el atentado y pidió al gobierno australiano actuar ante lo que denunció como una ola de antisemitismo. A su vez, líderes mundiales como el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller alemán Friedrich Merz, manifestaron su consternación y respaldo a las víctimas.

“El ataque antisemita en Bondi Beach durante Janucá me deja consternado. Mis pensamientos están con las víctimas y sus familiares. Este es un ataque a nuestros valores comunes. Debemos poner fin al antisemitismo, aquí en Alemania y en todo el mundo”, escribió Merz en la red X.

La situación en la zona continúa bajo estricto control policial mientras avanzan las investigaciones. Se espera que el gobierno nacional australiano brinde nuevas declaraciones en las próximas horas.