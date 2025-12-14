Estudiantes se coronó campeón del Torneo Clausura tras vencer a Racing por penales

Estudiantes se coronó campeón del Torneo Clausura 2025 tras un emocionante final frente a Racing, en una definición por penales que terminó 5-4 a su favor. El encuentro se disputó en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, y fue uno de esos partidos que quedarán grabados en la memoria de los hinchas por la intensidad y el suspenso.

Las emociones comenzaron con un golazo de Adrián Martínez para Racing, quien rompió el cero a los 35 minutos del segundo tiempo con un disparo formidable que dejó sin reacción a Fernando Muslera. Sin embargo, cuando todo parecía decidido, el delantero Guido Carrillo (que había desperdiciado un par de oportunidades claras) logró empatar en el descuento, con un cabezazo certero que mandó el partido a la prórroga.

En tiempo extra, el encuentro se tornó muy parejo, con algunas llegadas de ambos equipos, pero sin goles. La jugada más clara de la prórroga fue de Toto Fernández, que en la última jugada tuvo la oportunidad de darle la victoria a Racing, pero desperdició la oportunidad al tirar el balón por encima del travesaño.

La serie de penales fue intensa y cargada de emociones. El arquero de Estudiantes, Facundo Cambeses, se erigió como héroe al desviar el disparo de Edwuin Cetré, quien vio cómo la pelota estallaba contra el travesaño. Luego, el uruguayo Fernando Muslera le adivinó la intención al uruguayo Gastón Martirena, mientras que Franco Pardo también falló al pegarle al palo.

Con esta victoria, Estudiantes logró lo impensado: se clasificó de milagro a los playoffs y se consagró campeón del Torneo Clausura. Además, el equipo se ganó un lugar en la Copa Libertadores 2026, el máximo torneo continental.

El Pincha ahora se prepara para enfrentar a Platense, campeón del Apertura, en el Trofeo de Campeones, que se disputará el próximo fin de semana. Mientras tanto, Juan Sebastián Verón, suspendido para ejercer su cargo de presidente del club, vivió la final como un hincha más desde la platea, mostrando su apoyo al equipo.