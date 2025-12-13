Final con doble premio: Racing y Estudiantes van por el título y la Libertadores

El Torneo Clausura llegará a su fin este sábado 13 de diciembre, cuando Racing y Estudiantes se enfrenten en la gran final desde las 21 horas en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El partido será arbitrado por Nicolás Ramírez, con Héctor Paletta a cargo del VAR.

Además de la consagración nacional, el campeón obtendrá un boleto directo a la próxima Copa Libertadores. El que pierda tendrá distintos destinos: Racing se clasificará a la Copa Sudamericana, mientras que Estudiantes se quedará sin competencia internacional.

El equipo de Gustavo Costas contará con los regresos de Santiago Sosa en el mediocampo y Gastón Martirena en el lateral derecho, aunque el uruguayo disputa el puesto con Facundo Mura, que podría mantener la titularidad.

Del lado de Estudiantes, Eduardo Domínguez volverá a contar con Guido Carrillo, quien cumplió una sanción de cuatro fechas. El delantero acompañará a Edwuin Cetré y Tiago Palacios en el ataque, dejando en el banco a Lucas Alario.