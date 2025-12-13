“Fue un sincericidio”: la CGT volvió a cruzar al Gobierno por la reforma laboral tras confirmar que será retroactiva

El anuncio del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sobre el alcance total de la reforma laboral provocó una nueva escalada de tensión con la CGT, que ratificó su oposición al proyecto. La medida fue calificada como un “sincericidio” por el dirigente Cristian Jerónimo, quien acusó al Gobierno de haber mentido durante semanas al afirmar que las modificaciones solo afectarían a nuevos contratos.

“Acaba de tener un sincericidio y lo traicionó su inconsciente. Nosotros lo veníamos planteando y ellos decían que no. Cualquier ley aplica para todos”, señaló Jerónimo. Según el dirigente, la reforma es “regresiva”, afecta derechos individuales y colectivos, y deja a los trabajadores sin ningún tipo de protección.

Durante una entrevista con Radio Mitre, Jerónimo cuestionó duramente al oficialismo por avanzar sin diálogo ni instancias de negociación. “Nunca quisieron dialogar con las contrapartes naturales. Las decisiones unilaterales y por imposición no generan empleo”, sentenció.

El dirigente también desmintió que la oposición sindical responda a intereses económicos: “Eso lo quiere instalar el poder. Nosotros apelamos a la responsabilidad institucional. Pero no existe ningún canal de diálogo”.

En paralelo, la CGT confirmó una movilización para el próximo jueves a las 15 horas en Plaza de Mayo, como forma de protesta pacífica. “No queremos afectar a la gente. Es una forma de mostrar descontento”, aclaró Jerónimo.

También se refirió a la pérdida de empleo reciente: “Con la Ley Bases sacaron cuatro modificaciones y no se generó ni un puesto de trabajo. Todo lo contrario: se perdieron 276 mil puestos y cerraron 20 mil pymes”.

En cuanto a la actualización de normas laborales, Jerónimo sostuvo que “los cambios deben discutirse en el marco de los convenios colectivos. Cuando hubo necesidades, las partes se sentaron y acordaron. Pasó en el sector automotriz y en el petrolero. No estamos cerrados a discutir, pero no por imposición”.

El Consejo de Mayo, órgano consultivo presentado por el Gobierno, también fue blanco de críticas. “Desde el primer momento se dijo que cualquier documento debía salir con acuerdo. Cuando hubo planteos en contra de derechos, el representante se retiró”, afirmó.

A nivel económico, el dirigente remarcó la necesidad de reactivar la economía productiva. “La apertura indiscriminada destruye nuestra matriz productiva”, afirmó. También alertó sobre los trabajadores de plataformas digitales, quienes quedarían fuera de todo marco de protección: “En otros países ya están regulados, acá los dejan desamparados”.

Por su parte, el ministro Sturzenegger ratificó que la reforma se aplicará a toda relación laboral. “Es un cambio en la ley y aplica a cualquier contrato. Modificamos 57 artículos y eliminamos otros 9”, detalló.

También explicó el nuevo esquema de indemnizaciones y el diseño de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL): “Surge de la baja del gasto y de la motosierra. Nos permite reducir un 3% los impuestos al trabajo, y esos recursos van a un fondo de ahorro previo”, explicó. Según el ministro, se trata de una reasignación fiscal, donde el Estado deja de percibir una parte y el empleador la destina a cubrir futuras contingencias.

La discusión sobre la reforma laboral se vuelve cada vez más intensa, con nuevas señales de conflicto y una CGT movilizada, que buscará hacer sentir su descontento en las calles y en el Congreso.