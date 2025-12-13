Disturbios y frustración en India: la visita de Messi a Calcuta terminó en caos y detenidos

La esperada visita de Lionel Messi a la ciudad india de Calcuta terminó en incidentes y descontento generalizado. En el marco de su gira por India, el futbolista argentino se presentó este sábado en el estadio Salt Lake, donde se esperaba que participara de un acto con el público. Sin embargo, su presencia en el lugar duró apenas 20 minutos, lo que desató disturbios entre los asistentes.

Según reportaron medios locales, el evento fue presentado como una oportunidad única para ver al campeón del mundo, lo que motivó a miles de personas a pagar entradas cuyo valor máximo alcanzó las 12.000 rupias (unos 132 dólares). Durante su breve aparición, Messi solo saludó a la multitud y se retiró del estadio sin participar de ninguna otra actividad pública.

El descontento se transformó rápidamente en caos: los aficionados comenzaron a arrancar asientos, lanzar botellas y objetos al campo de juego, y varios incluso invadieron el terreno, lo que obligó a evacuar al futbolista bajo custodia de seguridad. Algunos de los seguidores manifestaron su frustración porque ni siquiera pudieron ver el rostro del jugador, debido al cerco de personas que lo acompañaban en todo momento.

“Solo líderes y actores rodeaban a Messi… ¿Por qué nos llamaron entonces?”, se quejó un fanático en declaraciones a la agencia ANI.

“Conseguimos una entrada de 12.000 rupias, pero ni siquiera pudimos verle la cara”.

Como consecuencia de los hechos, la policía de Bengala Occidental detuvo a Satadru Datta, principal organizador del evento, a quien acusan de mala gestión y posible estafa. La detención se produjo en el aeropuerto de Calcuta, donde el promotor se encontraba para despedir a la delegación encabezada por Messi.

El gobierno local, a través de la jefa de gobierno Mamata Banerjee, expresó su “profunda consternación” por lo ocurrido y anunció la creación de una comisión investigadora presidida por el juez retirado Ashim Kumar Ray, con el objetivo de determinar responsabilidades y evitar futuros episodios similares. En paralelo, se exigió un compromiso para reembolsar el valor de las entradas a los asistentes perjudicados.

El caos generado en Calcuta pone bajo la lupa la organización de la gira de Messi por India, denominada "GOAT Tour", que también incluye visitas a las ciudades de Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi. Entre las actividades previstas se destacan clínicas deportivas, encuentros protocolares, eventos solidarios y el lanzamiento de una estatua de 21 metros de altura en honor al jugador argentino.

Pese a lo ocurrido, Messi fue recibido con entusiasmo en su llegada a la India, acompañado por Rodrigo De Paul y Luis Suárez. Sin embargo, la jornada inicial dejó un sabor amargo para miles de fanáticos que esperaban un encuentro más cercano y prolongado con su ídolo.