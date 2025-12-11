Quedó en prisión preventiva un hombre acusado de intentar robar una moto en Luján al 2200

Un hombre de 32 años, cuyas iniciales son CDF, quedó en prisión preventiva tras ser imputado por intentar robar una moto en la vía pública. La medida cautelar fue dispuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Nicolás Falkenberg, a partir del pedido formulado por el fiscal Ignacio Lascurain, en una audiencia realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

El representante del Ministerio Público de la Acusación informó que, aunque la defensa del acusado se opuso a la medida, el magistrado “analizó las particularidades del caso e hizo lugar a lo que solicitamos desde la Fiscalía”. En ese sentido, Lascurain señaló que “el juez consideró que ninguna medida alternativa a la prisión preventiva era suficiente para mitigar los peligros procesales”.

El hecho que motivó la investigación ocurrió el lunes 24 de noviembre, alrededor de las 3:40 de la madrugada, en inmediaciones de Avenida Luján al 2200. Según detalló el fiscal, “CDF violentó el tambor de arranque de una moto Guerrero Trip 110 centímetros cúbicos que estaba en la vía pública”.

“Luego de apoderarse del motovehículo, escapó del lugar”, agregó Lascurain, y añadió que “momentos después, mientras se trasladaba en la moto sustraída, fue aprehendido por personal policial en la intersección de las calles Balcarce y Pasaje de Roca”.

En la audiencia, el fiscal le atribuyó al detenido la autoría del delito de tentativa de robo calificado, por lo que pidió la prisión preventiva, que fue aceptada por el juez interviniente.