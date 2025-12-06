Cayó el hombre que permanecía prófugo por el asesinato de Agustín Castro en 2023.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo en las últimas horas al segundo sospechoso del homicidio de Agustín Castro, el joven de 23 años que fue asesinado en 2023 en barrio El Chaparral de nuestra ciudad. La aprehensión se produjo tras un allanamiento ordenado por la Justicia, en el marco de la causa que lleva adelante el fiscal Estanislao Giavedoni.

Según informó la PDI, el procedimiento fue realizado por personal de la División Capturas, que logró ubicar al hombre de iniciales N. M. D. P., de 33 años, quien permanecía prófugo desde el año del crimen. La detención fue autorizada por el juez Pablo José Spekuljak y contó con el apoyo táctico del G.A.P.

El homicidio de Agustín Castro ocurrió el 9 de septiembre de 2023, cuando el joven fue hallado sin vida dentro de una vivienda ubicada en Cibils al 2400. En aquel momento, la investigación determinó que dos hombres habían efectuado disparos desde el exterior hacia una de las ventanas del domicilio, alcanzando a la víctima y provocándole la muerte en el acto. Ese mismo mes, la PDI detuvo al primer sospechoso, P. E. V., quien quedó con prisión preventiva luego de ser reconocido por testigos.

En el transcurso de este año, nuevas diligencias investigativas permitieron establecer que el segundo implicado se ocultaba en una vivienda de Pasaje Sedlacek al 5500, en la ciudad de Santa Fe. Allí se llevó a cabo el allanamiento que permitió concretar su captura.

Durante la requisa, los agentes secuestraron tres teléfonos celulares, 42 plantas de cannabis sativa, una balanza de precisión con vestigios de cocaína, 19 gramos de marihuana y una motocicleta Honda Tornado 250 cc sin dominio, con posibles adulteraciones en su numeración. Por disposición de la Fiscalía, las drogas fueron remitidas a la División Microtráfico, el rodado quedó sujeto a verificación y los celulares serán analizados como parte de la investigación.

El detenido fue notificado por la causa de Homicidio Agravado por el Empleo de Arma de Fuego, además de una imputación vinculada a la Ley 23.737 por los estupefacientes hallados en el lugar.