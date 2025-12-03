Caputo dijo que la decisión de colocar deuda o activar un REPO con bancos dependerá de cuánto baje el riesgo país

Durante un evento organizado por el Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (Cicyp), el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó este miércoles que el Gobierno no tomará por ahora una decisión sobre la colocación de nueva deuda externa o la activación de un REPO con bancos internacionales, una herramienta de financiamiento que podría representar entre u$s6.000 y u$s7.000 millones.

“Nos han ofrecido los bancos entre u$s6.000 y u$s7.000 millones, y veremos cuánto de eso les tomamos. Por ahí cero, por ahí u$s1.000, por ahí u$s2.000, por ahí u$s3.000”, planteó el funcionario, en su exposición ante empresarios y representantes del sector privado. Según explicó, la decisión dependerá de que se registre una compresión significativa del riesgo país, que actualmente se ubica por encima de los 640 puntos básicos.

Caputo sostuvo que el Gobierno evalúa distintos escenarios y considera que el contexto financiero podría volverse más favorable en el corto plazo. “Creemos que en los próximos meses o semanas va a haber una compresión fuerte del riesgo país. No es fácil el timing en estas cosas”, aseguró.

Para ilustrar la dificultad de anticipar los movimientos del mercado, el ministro repasó lo ocurrido en los primeros meses de gestión. “Si entonces me hubieran dicho que íbamos a acordar con el FMI por u$s20.000 millones, que íbamos a salir del cepo, que íbamos a ganar las elecciones por paliza, que íbamos a hacer acuerdos estratégicos con Estados Unidos, y que ese país iba a estar montando pesos en Argentina, hubiera pensado que el riesgo país iba a estar en 300 puntos”, señaló. “Pero obviamente hubiera estado totalmente errado”, reconoció, subrayando que los mercados no siempre reaccionan en línea con los fundamentos.

En ese sentido, insistió en que la reducción del riesgo país dependerá de la consolidación de la agenda de reformas. Entre los proyectos legislativos próximos, mencionó la reforma tributaria, la reforma laboral, la ley de Presupuesto y la ley de Presunción de inocencia.

“Lo más probable es esperar que el riesgo país converja a los 300 puntos básicos. Cuándo, no sé: ¿un mes, dos, tres o cuatro? No podemos decir eso”, expresó. Y agregó: “No tenemos la bola de cristal. Pero si se hacen las cosas bien, va a ir bien”.

Con este panorama, el ministro dejó en claro que el Gobierno priorizará el momento adecuado antes de asumir nuevos compromisos financieros con organismos o bancos internacionales, y que toda definición quedará sujeta al comportamiento del mercado.