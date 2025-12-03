La cantidad de empleados de la administración pública se redujo un 17% durante el gobierno de Javier Milei

Desde la asunción del presidente Javier Milei en diciembre de 2023, la Administración Pública Nacional y las empresas estatales experimentaron una reducción del 17% en la cantidad de trabajadores registrados, según datos oficiales analizados en un informe reciente del economista Nadin Argañaraz.

De acuerdo con el estudio, elaborado a partir de cifras del INDEC, la dotación de personal en octubre de 2025 fue de 282.570 cargos, lo que implica una baja de 58.903 empleados en comparación con los 341.473 registrados al inicio de la actual gestión.

El informe destaca que todos los meses desde diciembre de 2023 hubo una caída continua en la cantidad de empleados, y que los recortes alcanzaron tanto a la administración centralizada como a los entes descentralizados y las empresas estatales. La administración central perdió 15.519 cargos, mientras que las entidades descentralizadas y sociedades del Estado representaron un 33% y 34% de la caída total, respectivamente.

Entre los organismos más afectados, se encuentra el Correo Oficial, con una reducción de 5.114 empleados, y la Operadora Ferroviaria S.E., que registró 3.353 bajas. También se destacan los recortes en la AFIP (3.112 puestos) —reconvertida en la nueva ARCA—, el CONICET (1.958), el Banco Nación (1.951) y Aerolíneas Argentinas (1.914).

En otros organismos estratégicos, el informe detalló que AYSA perdió 1.677 empleados, ANSES 1.548, INTI 781, ENACOM 750, INTA 696 y PAMI 695. También se redujo personal en áreas vinculadas a las Fuerzas Armadas, como el Estado Mayor de la Armada (969 bajas) y el del Ejército (648).

Asimismo, algunos entes fueron directamente desmantelados, como Télam S.E., Desarrollo de Capital Humano Ferroviario S.A.C.P.E.M. y el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, que ya no registran empleados en sus plantillas. También quedaron sin personal el INADI, el INAREPS, el ENRE y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), entre otros.

El agrupado como “Resto” —que incluye una variedad de entes y dependencias— registró una caída de 8.885 empleados.

Más allá de la evaluación del período actual, el informe anticipa que el Gobierno prevé profundizar el recorte durante 2026. Según fuentes del Ejecutivo citadas por la prensa nacional, se está trabajando en una segunda etapa de reducción que afectaría al menos otro 10% de la planta, a partir de la no renovación de contratos temporarios que vencen en diciembre.

“El objetivo es aumentar la eficiencia y reducir el gasto público”, señalaron voceros del Gobierno, quienes confirmaron que se analizan recortes en más de ocho organismos durante los primeros dos trimestres de 2026.