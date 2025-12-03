Con la presencia de Milei, juraron los nuevos diputados y Menem fue reelecto como presidente de la Cámara

Este miércoles, en una jornada marcada por la presencia del presidente Javier Milei, se llevó a cabo en el Congreso de la Nación la jura de los 127 nuevos diputados que asumirán formalmente sus bancas a partir del próximo 10 de diciembre. El acto fue presidido por el legislador Gerardo Cipollini, el de mayor edad entre los presentes, quien tomó juramento uno por uno a los flamantes legisladores.

La ceremonia protocolar tuvo un condimento político significativo: Javier Milei asistió al recinto acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en lo que fue interpretado como una clara señal de respaldo al nuevo esquema legislativo que se configura tras las elecciones.

Entre los nuevos diputados juraron referentes del oficialismo, ex funcionarios del Ejecutivo y figuras mediáticas. Se destacan incorporaciones como Luis Petri, ex ministro de Defensa, ahora legislador por Mendoza; Gladys Humenuk y Hernán Urien, por la provincia de Buenos Aires; y en representación de Santa Fe, Gisela Scaglia, quien dejó su cargo como vicegobernadora para integrarse al Congreso por el espacio Provincias Unidas.

También asumieron legisladores de perfiles diversos, como la modelo Virginia Gallardo, el ex tenista Diego Hartfield, y periodistas como Karina Maureira y Gabriela Flores, todos electos por La Libertad Avanza o espacios aliados. La pluralidad de perfiles en la Cámara refleja una renovación parcial pero significativa en el cuerpo legislativo.

En el mismo acto, Martín Menem fue reelecto como presidente de la Cámara de Diputados por el voto mayoritario del recinto. Su continuidad fue impulsada por La Libertad Avanza y acompañada por bloques como el PRO, Provincias Unidas, la UCR, la Coalición Cívica y otros espacios. Fuerza Patria no respaldó la moción y el Frente de Izquierda se abstuvo.

Durante su discurso, Menem agradeció el respaldo político y destacó el rol del presidente Javier Milei en el proceso de reordenamiento institucional. “Es un verdadero honor iniciar un nuevo año de gestión. Quiero reconocer al presidente Milei, cuyo liderazgo permitió encarar el proceso de estabilización más profundo y exitoso que haya tenido la Argentina en décadas”, expresó.

Además, valoró el trabajo de Karina Milei por su rol en el fortalecimiento institucional y pidió avanzar en reformas pendientes como la implementación de la boleta única a nivel nacional y provincial. Menem subrayó que “el orden, la ley y la seguridad son valores que deben defenderse”, en línea con los postulados centrales del oficialismo.

Con la incorporación del diputado Francisco Morchio, La Libertad Avanza alcanzó 95 bancas y se consolidó como la primera minoría en la Cámara baja, apenas por encima de Fuerza Patria, que quedó con 94. Detrás se ubicaron Provincias Unidas con 18 diputados y bloques tradicionales como el PRO y la UCR, que redefinieron su peso legislativo a partir de las nuevas alianzas.