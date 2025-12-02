Reconfiguración en el Congreso: La Libertad Avanza superó a Unión por la Patria en número de bancas

La Cámara de Diputados de la Nación vivirá este miércoles un momento clave con la jura de los 127 legisladores electos, en el marco de una sesión preparatoria que marcará el inicio de una nueva etapa parlamentaria. La novedad más importante es que La Libertad Avanza (LLA) logró convertirse en la primera minoría al superar en número de integrantes a Unión por la Patria (UxP).

Este reacomodamiento interno implica un cambio relevante en el equilibrio de poder legislativo, ya que le permitirá al oficialismo reelegir a Martín Menem como presidente de la Cámara, ocupar la vicepresidencia primera, y sumar un representante más que UxP en cada comisión.

El cambio se concretó tras la incorporación del entrerriano Francisco Morchio, que pasó del PRO a LLA, y la salida de tres diputados catamarqueños de Unión por la Patria, que conformarán el nuevo bloque Elijo Catamarca, impulsado por el gobernador Raúl Jalil. Con estos movimientos, LLA alcanzó los 95 diputados, mientras que UxP quedó con 93.

El presidente Javier Milei celebró la noticia en su cuenta de X (ex Twitter), donde escribió: "Primer(a) minoría confirmado. VLLC! Fin", citando un mensaje del jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni. Este, por su parte, había dado la bienvenida pública a Morchio:

“Tu compromiso inquebrantable para lo que viene fortalece aún más nuestro rumbo hacia un futuro de libertad y prosperidad”, publicó, asegurando que el bloque podrá “seguir impulsando con fuerza las ideas de la libertad”.

Además de la jura, la sesión incluirá la renovación de autoridades. Aunque había trascendido que el mendocino Luis Petri podría ocupar la vicepresidencia primera, fuentes del oficialismo indicaron que quedaría descartado porque aún ocupa el cargo de ministro de Defensa. En tanto, Cecilia Moreau (UxP) pasaría de vicepresidenta primera a segunda.

Se espera una disputa cerrada por la vicepresidencia tercera, con negociaciones entre Provincias Unidas, un interbloque que agrupa a legisladores de Santa Fe, Córdoba y Chubut; los gobernadores del Norte Grande; y una alianza emergente entre el PRO y la UCR, que buscan consolidarse con el MID y otros bloques menores.

La reconfiguración también impactará en la integración de comisiones, donde el tamaño de cada bloque será determinante. La captura de la primera minoría le asegura a LLA más peso en los debates parlamentarios, con una distribución que tenderá a una fuerte polarización bipartidista.

En paralelo, se oficializarán las renuncias de diputados que migrarán a otros cargos. Entre los que dejan sus bancas figuran Silvia Lospennato, Diego Santilli, Itai Hagman y Martín Soria. También se confirmó que Lorena Villaverde (LLA) retiró su renuncia tras no poder asumir en el Senado por impugnaciones judiciales, por lo que seguirá en Diputados por el momento.

En esta nueva etapa, la Cámara estará integrada por un mix de legisladores reelectos, otros que vuelven tras un período fuera, y un importante grupo de caras nuevas. Entre ellos figuran Juan Grabois, Jorge Taiana, Nicolás Trotta, Myriam Bregman, Martín Lousteau y Virginia Gallardo, entre otros.

El nuevo mapa legislativo refuerza la posición de La Libertad Avanza de cara al tratamiento de sus proyectos prioritarios, aunque deberá seguir tejiendo alianzas para alcanzar mayorías. El Congreso 2026 comenzará con un equilibrio más favorable al oficialismo, pero también con mayor complejidad para lograr consensos amplios.