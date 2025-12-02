Nuevo aumento de combustibles: cuánto cuestan en cada estación y lo que viene en enero

Por Santotomealdía



El precio de los combustibles volvió a subi. Tras el aumento del mes pasado, diciembre comenzó con un nuevo ajuste en todas las estaciones de servicio, impulsado por la actualización parcial del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC). Las subas rondan el 5 % al 6 %, según la marca.

Se trata del tercer aumento en menos de cinco semanas, en un contexto donde las petroleras trasladan rápidamente las variaciones impositivas al precio final, en medio de un esquema de ajustes escalonados. Esta vez, la suba se aplicó conforme al Decreto 840/2025, publicado el viernes en el Boletín Oficial.

El esquema oficial prevé un aumento parcial en diciembre, mientras que en enero de 2026 se aplicará la totalidad de los incrementos pendientes, incluyendo los montos que quedaron sin actualizar durante todo 2024 y los tres primeros trimestres de 2025. Por eso, se espera que el próximo ajuste tenga un impacto significativamente mayor.

A lo largo del año, los combustibles líquidos acumularon un aumento superior al 35 %, superando por más de 10 puntos la inflación registrada hasta octubre por el INDEC, según un relevamiento publicado por Santotomealdía días atrás.