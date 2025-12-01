Maduro acusó a Trump de querer apoderarse de las reservas petroleras de Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este lunes que el expresidente estadounidense Donald Trump busca “apoderarse de las reservas petroleras venezolanas” mediante una estrategia de “amedrentamiento militar”. Así lo afirmó en una carta enviada a la OPEP+, la alianza petrolera liderada por Arabia Saudita y Rusia, y a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

La acusación fue difundida por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, en el marco de la segunda reunión ministerial 2025 de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. En el texto, Maduro alertó sobre el presunto interés de Estados Unidos en utilizar “fuerza militar letal contra el territorio, el pueblo y las instituciones” de su país para apropiarse de sus recursos energéticos.

“Esta pretensión no solo contraría las disposiciones que rigen la convivencia pacífica entre las naciones, sino que pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y el mercado internacional”, advierte la misiva.

Maduro expresó además su confianza en el secretario general de la OPEP, Haitham Al Ghais, y en los países miembros de la alianza, para frenar lo que consideró una “agresión en marcha”. Según advirtió, esta crisis “amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético, tanto para los países productores como para los consumidores”.

En paralelo, el Ejecutivo venezolano presentó una denuncia ante la OACI, luego de que Trump sugiriera en un mensaje que el espacio aéreo venezolano debía considerarse “cerrado en su totalidad”. La declaración fue rechazada por el gobierno de Maduro, que calificó la medida como “sorpresiva, sin autoridad ni basamento legal”.

El comunicado, que fue difundido y luego eliminado por el Ministerio de Transporte, recordó que la Institución Aeronáutica Nacional (INAC) es el único organismo habilitado para regular el espacio aéreo del país.

Actualmente, varias aerolíneas internacionales mantienen suspendidas sus operaciones en Venezuela, entre ellas Iberia, Plus Ultra, Air Europa, Avianca y Turkish Airlines. Otras, como Copa, Wingo, Boliviana de Aviación, Satena, Avior y Conviasa, continúan operando.

La denuncia del gobierno venezolano se produce en un contexto de tensión creciente en el Caribe, donde EE.UU. mantiene presencia naval bajo el argumento de combatir el narcotráfico. En las últimas semanas, fuerzas estadounidenses reportaron el hundimiento de lanchas rápidas con un saldo de 80 muertos, según informaron, en operativos contra el transporte ilegal de drogas.