La industria del juguete en alerta por importaciones récord y desplome del mercado interno

La industria del juguete atraviesa uno de sus momentos más críticos en décadas, según alertó este lunes la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ). En un comunicado, la entidad señaló que el sector enfrenta una fuerte caída del consumo, una sobreoferta de productos y una “avalancha sin precedentes” de importaciones, principalmente desde China.

Entre enero y octubre, las importaciones de juguetes alcanzaron los USD 91,3 millones FOB y 17,5 millones de kilos, lo que representa un aumento interanual del 59,5% en valores y del 94% en volumen. Del total, China explica el 85,7% del valor y el 94,4% del volumen, convirtiéndose en el principal origen de los productos que ingresan al país.

“La concentración es la más alta de los últimos 20 años”, advirtió Matías Furió, presidente de la CAIJ. El dirigente también señaló que la cantidad de importadores se multiplicó, pasando de 199 en 2023 a 530 en 2025, con 340 nuevas firmas volcadas al negocio importador, incluso en un contexto de consumo en franco retroceso.

La presión no proviene solo del ingreso formal de productos. El comunicado detalla que el mercado local enfrenta una acumulación de stock —resultado de compras anticipadas a dólar oficial bajo—, lo que genera una sobreoferta, caída de precios y distorsión en los valores de referencia. Esta situación afecta tanto a fabricantes nacionales como a importadores que operan bajo las condiciones establecidas.

Además, desde la cámara advierten sobre una competencia estructuralmente desigual frente al gigante asiático: menores costos laborales, energéticos y ambientales, además de incentivos a la exportación, hacen que los productos chinos lleguen a precios con los que la industria local no puede competir sin resignar calidad o sostenibilidad.

A este panorama se suman cambios demográficos y nuevas dinámicas de consumo. La tasa de fecundidad bajó de 2,4 a 1,4 hijos por mujer desde 2015, lo que implica una reducción del 42% en la base potencial de consumidores. Para 2025, se estima que la población de 0 a 14 años descenderá a 9,5 millones.

Julián Benítez, gerente de Relaciones Institucionales de la CAIJ, destacó que el uso intensivo de pantallas digitales desde edades tempranas también desplaza al juguete tradicional. “El impacto en el desarrollo visual y cognitivo preocupa. El tiempo de juego compartido es cada vez más reducido”, señaló en diálogo con medios nacionales.

En términos comerciales, las ventas permanecen estancadas en jugueterías de cercanía, supermercados y cadenas. El comercio electrónico, aunque en crecimiento, sólo representa el 25% de la facturación, y muchas PyMEs enfrentan dificultades logísticas, financieras y promocionales para adaptarse al canal digital.

Otro factor crítico es el contrabando, que se estima representa cerca del 30% del mercado. El sector denunció que bazares y polirrubros se abastecen en zonas limítrofes sin control aduanero, lo que no solo evade impuestos, sino que expone a las familias a productos sin certificación de seguridad. La CAIJ alertó incluso sobre la presencia de sustancias prohibidas y metales pesados en algunos artículos detectados en países de la región.

El deterioro del sector también se refleja en el cierre de locales históricos y en la alta capacidad ociosa de las fábricas. “La industria tiene 6 de cada 10 máquinas paradas sin producir”, sostuvo Furió. Además, cuestionó que la reducción arancelaria del 15% no se tradujo en una baja de precios para el consumidor final.

Con márgenes deteriorados, pérdida de empleo y dificultades estructurales, el temor más extendido en el sector es la continuidad del ecosistema nacional de jugueterías y fábricas. La Cámara advirtió que, de no revertirse la situación, podría comprometerse la viabilidad misma de la producción local.