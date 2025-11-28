Patricia Bullrich debutó en el Senado y se trenzó con Villarruel: “Acá nadie tiene coronita”

El estreno parlamentario de Patricia Bullrich en el Senado no pasó inadvertido. Apenas ingresó al recinto, la flamante senadora nacional y ministra de Seguridad protagonizó una jornada cargada de tensión, marcada por reclamos por los lugares en el hemiciclo, cuestionamientos al orden de la sesión y un fuerte cruce con la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Todo comenzó cuando Bullrich reclamó el espacio frente al cual se encontraban sentados Luis Juez y Beatriz Ávila, aludiendo que ese lugar corresponde al bloque libertario. “Acá va el bloque libertario, yo ya pedí que despejen”, habría dicho en tono firme, generando malestar en sus colegas. Un aliado del PRO ironizó: “Bullrich quiere desalojar al PRO del Congreso, hasta en términos inmobiliarios”.

La tensión escaló cuando Bullrich observó que algunos senadores juraban acompañados por más personas de las permitidas. Particularmente, apuntó contra la fueguina Cándida López, quien subió al estrado con seis personas. Desde su banca, Bullrich pidió explicaciones y volvió a cargar contra Ezequiel Atauche, jefe del bloque libertario, quien intentó calmarla sin éxito.

“Acá nadie tiene coronita. Todos tienen que cumplir la ley y el reglamento, y si no lo hacen cumplir ustedes, lo voy a hacer yo”, lanzó Bullrich en dirección al estrado, antes de subir para increpar al secretario parlamentario, Agustín Giustinian, y a la propia Villarruel. Desde el oficialismo, José Mayans intervino para recordarle que se trataba de una sesión sin discursos, algo acordado entre todos los bloques.

La escena se completó con Bullrich tocando su tablero para pedir la palabra, mientras Villarruel la ignoraba. Atauche le cedió el micrófono, pero tampoco obtuvo respuesta. Finalmente, Bullrich abandonó el recinto visiblemente molesta, sin poder hacer oír su voz ni obtener lo que reclamaba.

Como broche, se cruzó con la legisladora Lorena Villaverde, a quien pidió retirar del recinto, reafirmando que el libertarismo sólo admite lealtad plena a su conducción.

El debut de Bullrich en el Senado dejó en claro que su paso por la Cámara Alta no será silencioso, y que las internas del oficialismo y las tensiones con aliados no tardaron en aflorar.