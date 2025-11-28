Ignacio Monzón continuará al frente de FESTRAM tras ser reelecto por amplia mayoría

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM) celebró este jueves su Congreso General Ordinario, en una jornada que sirvió para definir la conducción del gremio para el período 2026-2030. Con un respaldo mayoritario, el actual secretario general, Ignacio Jesús Monzón, fue reelecto para continuar al frente de la Federación.

El encuentro tuvo lugar en la sede provincial de FESTRAM, y contó con la participación de 125 congresales de los 130 habilitados, en representación de 42 sindicatos municipales y comunales, entre ellos los de Santa Fe, Rosario, Rafaela, Santo Tomé, Villa Gobernador Gálvez, Venado Tuerto, Reconquista y Esperanza, entre muchas otras localidades.

La votación reafirmó la continuidad de Monzón y Andrea Fabiana Paz fue elegida para ocupar la secretaría adjunta, en un esquema que garantiza la línea de trabajo actual del sindicato.

FESTRAM es la organización que nuclea a los trabajadores municipales y comunales de toda la provincia, y el Congreso General es su máximo órgano de representación, encargado de definir autoridades, líneas de acción y posicionamientos gremiales.

En declaraciones posteriores, Monzón agradeció el apoyo recibido y destacó la importancia de consolidar un trabajo colectivo que represente las demandas de los trabajadores en todo el territorio santafesino.

En cuanto a la representación de nuestra ciudad, dirigentes del sindicato ASTEOM ocuparán tres cargos en la nueva conducción: Mauricio Herzog fue designado secretario de coordinación y planificación, Gabriel Benassi como prosecretario de capacitación profesional, e Ignacio Donna como vocal suplente del Consejo Directivo.