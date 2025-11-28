La legislatura suspendió al fiscal de San Jorge denunciado por tentativa de estafa

Por Santotomealdía



La Asamblea Legislativa de la Provincia de Santa Fe resolvió este jueves la suspensión preventiva del fiscal de San Jorge, Diego Gustavo Rodríguez Ibarros, acusado de una conducta irregular vinculada a un reclamo ante una compañía de seguros. La medida fue adoptada con una reducción del 50% de su sueldo y la prohibición de ingresar al Ministerio Público de la Acusación mientras se desarrolla la investigación.

La diputada Lionella Cattalini, integrante de la Comisión de Acuerdos, explicó que el caso se inició a partir de un informe del auditor general del MPA, Leandro Mai, quien se inhibió por la gravedad del hecho. “Se lo acusa de haber llegado tarde a una audiencia, argumentando que había roto un neumático, y luego realizó un reclamo al seguro aduciendo el robo de dos neumáticos”, detalló.

A partir de esta situación, la Legislatura decidió avanzar con el procedimiento. “Designamos al diputado Marcos Colla como acusador. Esto implica reunir pruebas, citar testigos, hablar con la aseguradora y garantizar el derecho de defensa del fiscal”, precisó Cattalini.

Además de la denuncia principal, la diputada señaló un contexto conflictivo dentro de la fiscalía de San Jorge, con enfrentamientos entre fiscales y acusaciones por maltrato laboral. “El clima no es propicio para trabajar en la investigación del delito. Por eso, decidimos suspenderlo mientras dure el proceso en la Comisión de Acuerdos”, afirmó.

Cattalini también respondió al planteo de inconstitucionalidad formulado por el fiscal, quien habría presentado un amparo en un juzgado civil y comercial. “No tiene sentido ese planteo. La Constitución establece un nuevo sistema de enjuiciamiento, pero hasta que se sancione una ley específica, seguimos bajo el procedimiento vigente. Y ese es el que estamos cumpliendo como Legislatura”, remarcó.

La investigación continuará en el marco previsto por la Constitución provincial y los mecanismos transitorios establecidos, con la posibilidad de que el fiscal ejerza plenamente su defensa.