Fentanilo contaminado: diputados provinciales aprobaron una declaración de apoyo a las familias de las víctimas

La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe aprobó una declaración en la que manifestó su preocupación por los fallecimientos causados por fentanilo contaminado y expresó su apoyo a los familiares de las víctimas. La iniciativa fue acompañada por legisladores de distintos bloques, quienes también se comprometieron a trabajar en una ley provincial de salud que contemple mejoras en los procesos de control, fiscalización y acceso a las historias clínicas.

A nivel nacional, se contabilizan 124 muertes por la aplicación de partidas de fentanilo adulterado en diversos efectores de salud. Rosario es el epicentro, con al menos 49 decesos registrados.

Durante el tratamiento de la declaración, la presidenta de la Comisión de Salud, Varinia Drisun, autora del proyecto, señaló: “Este episodio vuelve a poner de manifiesto la necesidad de fortalecer de manera urgente los mecanismos de control, fiscalización y trazabilidad de medicamentos de alto riesgo”. También destacó la importancia de dotar a los organismos nacionales de recursos técnicos, humanos y presupuestarios adecuados.

El pronunciamiento se produjo luego de que un grupo de familiares de víctimas fuera recibido en la Cámara para exponer sus testimonios y reclamos. “Escuchamos el padecimiento que han vivido en efectores privados y su necesidad de visibilizar esta situación para lograr justicia”, relató Drisun.

La diputada también informó que esperan los resultados de la comisión investigadora de la causa fentanilo en el Congreso Nacional, encabezada por Mónica Fein, que presentará su informe final el próximo 2 de diciembre.

Finalmente, Drisun indicó que desde la Legislatura santafesina se analizarán todas las herramientas normativas posibles para evitar que hechos similares se repitan, y confirmó que la futura ley de salud provincial incluirá estos aspectos críticos. “Es una tarea pendiente en Santa Fe”, concluyó.