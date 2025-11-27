Jueves 27 de noviembre de 2025

La Liga Profesional confirmó los árbitros para los cuartos de final del Torneo Clausura

Los partidos se jugarán entre el sábado y el lunes, con ventaja de localía para los equipos mejor ubicados. En caso de empate, habrá alargue y penales.

Yael Falcón Pérez será el árbitro del encuentro entre Central Córdoba y Estudiantes.

La Liga Profesional de Fútbol confirmó este jueves los árbitros designados para los partidos de los cuartos de final del Torneo Clausura 2025, junto con los días y horarios en que se disputarán los encuentros. Los cruces se jugarán entre el sábado 29 de noviembre y el lunes 1 de diciembre, con sede en los estadios de los equipos mejor posicionados en la Fase de Zonas.

En caso de igualdad al finalizar los 90 minutos reglamentarios, se jugará un alargue de 30 minutos y, si persiste el empate, la definición será por penales.

Las designaciones arbitrales:

Sábado 29 de noviembre

  • 21.30 | Central Córdoba (4A) vs. Estudiantes (8A) – TNT Sports
    Árbitro: Yael Falcón Pérez
    VAR: Silvio Trucco

Domingo 30 de noviembre

  • 18.30 | Boca (1A) vs. Argentinos Juniors (5A) – TNT Sports / ESPN Premium
    Árbitro: Fernando Echenique
    VAR: Lucas Novelli

Lunes 1 de diciembre

  • 17.00 | Barracas Central (6A) vs. Gimnasia (7B) – ESPN Premium
    Árbitro: Hernán Mastrángelo
    VAR: Jorge Baliño

  • 21.30 | Racing (3A) vs. Tigre (7A) – ESPN Premium / TNT Sports
    Árbitro: Andrés Merlos
    VAR: Pablo Dóvalo

Con los cruces confirmados y los árbitros designados, el Torneo Clausura entra en su etapa decisiva, con la expectativa puesta en quiénes accederán a las semifinales del certamen.

