Deportes — 27.11.2025 —
La Liga Profesional confirmó los árbitros para los cuartos de final del Torneo Clausura
Los partidos se jugarán entre el sábado y el lunes, con ventaja de localía para los equipos mejor ubicados. En caso de empate, habrá alargue y penales.
La Liga Profesional de Fútbol confirmó este jueves los árbitros designados para los partidos de los cuartos de final del Torneo Clausura 2025, junto con los días y horarios en que se disputarán los encuentros. Los cruces se jugarán entre el sábado 29 de noviembre y el lunes 1 de diciembre, con sede en los estadios de los equipos mejor posicionados en la Fase de Zonas.
En caso de igualdad al finalizar los 90 minutos reglamentarios, se jugará un alargue de 30 minutos y, si persiste el empate, la definición será por penales.
Las designaciones arbitrales:
Sábado 29 de noviembre
-
21.30 | Central Córdoba (4A) vs. Estudiantes (8A) – TNT Sports
Árbitro: Yael Falcón Pérez
VAR: Silvio Trucco
Domingo 30 de noviembre
-
18.30 | Boca (1A) vs. Argentinos Juniors (5A) – TNT Sports / ESPN Premium
Árbitro: Fernando Echenique
VAR: Lucas Novelli
Lunes 1 de diciembre
-
17.00 | Barracas Central (6A) vs. Gimnasia (7B) – ESPN Premium
Árbitro: Hernán Mastrángelo
VAR: Jorge Baliño
-
21.30 | Racing (3A) vs. Tigre (7A) – ESPN Premium / TNT Sports
Árbitro: Andrés Merlos
VAR: Pablo Dóvalo
Con los cruces confirmados y los árbitros designados, el Torneo Clausura entra en su etapa decisiva, con la expectativa puesta en quiénes accederán a las semifinales del certamen.