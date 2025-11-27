La Liga Profesional confirmó los árbitros para los cuartos de final del Torneo Clausura

La Liga Profesional de Fútbol confirmó este jueves los árbitros designados para los partidos de los cuartos de final del Torneo Clausura 2025, junto con los días y horarios en que se disputarán los encuentros. Los cruces se jugarán entre el sábado 29 de noviembre y el lunes 1 de diciembre, con sede en los estadios de los equipos mejor posicionados en la Fase de Zonas.

En caso de igualdad al finalizar los 90 minutos reglamentarios, se jugará un alargue de 30 minutos y, si persiste el empate, la definición será por penales.

Las designaciones arbitrales:

Sábado 29 de noviembre

21.30 | Central Córdoba (4A) vs. Estudiantes (8A) – TNT Sports

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Silvio Trucco

Domingo 30 de noviembre

18.30 | Boca (1A) vs. Argentinos Juniors (5A) – TNT Sports / ESPN Premium

Árbitro: Fernando Echenique

VAR: Lucas Novelli

Lunes 1 de diciembre

17.00 | Barracas Central (6A) vs. Gimnasia (7B) – ESPN Premium

Árbitro : Hernán Mastrángelo

VAR : Jorge Baliño

21.30 | Racing (3A) vs. Tigre (7A) – ESPN Premium / TNT Sports

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Pablo Dóvalo

Con los cruces confirmados y los árbitros designados, el Torneo Clausura entra en su etapa decisiva, con la expectativa puesta en quiénes accederán a las semifinales del certamen.