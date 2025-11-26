Lando Norris puede consagrarse campeón de la Fórmula 1 este fin de semana en Qatar: los resultados que necesita

Lando Norris está a un paso de hacer historia en la Fórmula 1. El piloto británico de McLaren podría consagrarse campeón del mundo por primera vez este fin de semana en el Gran Premio de Qatar, penúltima fecha de la temporada, que se correrá el domingo en el Circuito Internacional de Lusail.

Norris llega como líder del campeonato con 390 puntos, tras haber ganado siete carreras a lo largo del año: Australia, Mónaco, Austria, Gran Bretaña, Hungría, México y Brasil. Supera por 24 unidades a sus dos máximos rivales: Oscar Piastri, su compañero en McLaren, y Max Verstappen, de Red Bull, ambos con 366 puntos.

El panorama del británico podría haber sido aún más favorable, ya que tras el Gran Premio de Las Vegas tenía una ventaja de 30 puntos sobre Piastri y 42 sobre Verstappen. Sin embargo, fue descalificado por irregularidades técnicas, lo que redujo su margen en la lucha por el título.

A pesar del tropiezo, Norris sigue dependiendo de sí mismo: si este fin de semana en Qatar logra sumar al menos dos puntos más que sus rivales directos, se consagrará campeón sin necesidad de esperar al cierre de temporada. Una posible combinación sería quedar sexto o mejor en la carrera sprint del sábado y ganar la carrera principal del domingo.

No obstante, la competencia será intensa. Verstappen llega en un gran momento, con cuatro triunfos en las últimas siete fechas, y podios en todas las demás. En cambio, Piastri atraviesa una caída pronunciada en su rendimiento: no sube al podio hace seis fechas y sólo logró un cuarto puesto como mejor resultado desde entonces.

La definición del campeonato de la Fórmula 1 será este domingo a las 13 (hora de Argentina), cuando se corra el Gran Premio de Qatar. Y si los resultados acompañan, Lando Norris podría celebrar por primera vez en su carrera el máximo título del automovilismo mundial.