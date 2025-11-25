Todo listo para el sorteo del Mundial: Argentina cabeza de serie en el Bombo 1

La FIFA dio a conocer los detalles de cómo será el sorteo del Mundial 2026, que se realizará en Washington el próximo 5 de diciembre y que determinará cómo se distribuirán las 48 selecciones participantes en los 12 grupos de la fase inicial.

Para ese día, habrá 42 selecciones confirmadas y las restantes seis se conocerán en marzo, cuando se efectúen los repechajes continental e internacional.

Tal como ya se sabía, Argentina, que defiende el título obtenido en Qatar, estará en el bombo 1 como cabeza de serie (junto a los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá) y evitará en la fase inicial a otros equipos de la talla de España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Habra cuatro bombos y el sorteo comenzará con la extracción de las bolas de las tres selecciones organizadoras: la verde (México) para el Grupo A, la roja (Canadá) para el Grupo B y la azul (Estados Unidos) para el Grupo D. Luego se extraerán las restantes bolas del Bombo 1 para definir a los demás cabezas de serie.

Posteriormente se aplicará el mismo procedimiento con los Bombos 2, 3 y 4, en ese orden. Antes de avanzar al siguiente, se vaciará completamente el actual. El evento concluirá cuando todas las selecciones del último bombo hayan sido sorteadas.

La FIFA también garantizó que no se enfrentarán equipos de la misma Confederación, salvo en el caso de la UEFA, que contará con 16 clasificados. Cada grupo tendrá al menos una y como máximo dos selecciones europeas.

Además, se utilizará un procedimiento de equilibrio competitivo: los dos primeros del Ranking FIFA, España y Argentina, irán por caminos opuestos en el cuadro. Lo mismo sucederá con el tercero y cuarto (Francia e Inglaterra), garantizando que no se crucen antes de una eventual final.

En el Bombo 2 estarán Croacia y Marruecos (tercero y cuarto del Mundial anterior), junto a Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

El Bombo 3 incluirá a Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

En el Bombo 4 ya están definidos Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda. Los seis lugares restantes serán para los ganadores de los repechajes, con equipos como Italia, Ucrania, Suecia, Turquía, Dinamarca, República Checa y Bolivia en competencia por esos boletos.

El Mundial 2026 será el primero con 48 participantes y se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. La Argentina buscará defender el campeonato logrado en Qatar, donde se consagró tras una inolvidable actuación de Lionel Messi.