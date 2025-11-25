Racing eliminó a River con un gol sobre la hora y se metió en cuartos

En un encuentro electrizante disputado en el estadio Presidente Perón, Racing le ganó 3 a 2 a River y avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. El equipo de Gustavo Costas logró la victoria en tiempo de descuento, tras un partido cambiante que tuvo emociones en ambos arcos.

Santiago Solari abrió el marcador a los 3 minutos de juego, tras un centro preciso de Gabriel Rojas que el delantero cabeceó con potencia. River reaccionó recién cerca de los 25 minutos, cuando exigieron al arquero Cambeses con dos remates consecutivos de Driussi e Ignacio Fernández.

En el segundo tiempo, Ian Subiabre empató a los 17 minutos luego de una gran jugada colectiva, y Juan Fernando Quintero puso el 2-1 al minuto siguiente, con un zurdazo al palo izquierdo. Sin embargo, la alegría le duró poco al Millonario: a los 28, un remate de Adrián Fernández se desvió en Martínez Quarta y se metió en su propio arco.

Cuando el partido se encaminaba a los penales, Gastón Martirena aprovechó una pelota suelta en el área y marcó el 3-2 definitivo en el minuto 93, desatando el festejo en el Cilindro. Con esta victoria, Racing se clasifica a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador entre Lanús y Tigre.