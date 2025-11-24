Noche de definición en el 15 de Abril: Unión recibe a Gimnasia por los octavos de final

Unión y Gimnasia y Esgrima La Plata se enfrentarán este lunes 24 de noviembre a las 22 en el estadio 15 de Abril, en un duelo correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura 2025. El partido será transmitido en vivo por TNT Sports para todo el país y contará con el arbitraje de Sebastián Martínez, con Ariel Penel en el VAR.

El Tatengue llega con la intención de avanzar a cuartos de final y mantener su aspiración al título, mientras que el Lobo arriba a nuestra ciudad envalentonado por tres victorias consecutivas y con la idea de dar el golpe como visitante.

Leonardo Madelón dispondrá de su once ideal, con dos modificaciones respecto del último partido frente a Belgrano: el regreso de Lautaro Vargas al lateral derecho en lugar de Emiliano Álvarez, y el ingreso de Marcelo Estigarribia en ataque, reemplazando a Agustín Colazo.

Por el lado de Gimnasia, Fernando Zaniratto mantendrá el equipo base que goleó a Platense, confiando en un rendimiento que viene en alza y en la solidez mostrada en las últimas fechas. El plantel platense viajó a Santa Fe con el objetivo de sostener la racha positiva y meterse entre los ocho mejores del certamen.