Verstappen ganó en Las Vegas, descalificaron a los McLaren y se reaviva la pelea por el campeonato

La victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Las Vegas marcó un giro inesperado en la definición del campeonato de la Fórmula 1. El piloto de Red Bull dominó de principio a fin una competencia que, además de su desempeño impecable, estuvo marcada por un hecho decisivo: la doble descalificación de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, por incumplir con el grosor reglamentario de la plancha de resina bajo el monoplaza.

Este escenario, completamente imprevisto, permitió a Verstappen recortar de manera sustancial la diferencia en el campeonato. Con apenas dos fechas por disputar y 58 puntos en juego, el neerlandés quedó a sólo 24 unidades del líder, Lando Norris, quien había cruzado la meta segundo pero perdió todos los puntos por la sanción técnica.

La carrera en Nevada se desarrolló bajo condiciones climáticas estables, tras jornadas previas afectadas por la lluvia. Verstappen aprovechó desde el inicio: ganó la punta en una largada caótica y mantuvo un ritmo inalcanzable para el resto. En pista, lo habían acompañado en el podio Norris y George Russell, pero las verificaciones técnicas posteriores reconfiguraron por completo la clasificación.

Con la exclusión de los McLaren, el nuevo podio quedó compuesto por Verstappen, Russell y Andrea Kimi Antonelli, lo que significó un resultado estratégico para Mercedes en su lucha por el subcampeonato de constructores.

Por su parte, Franco Colapinto vivió una jornada compleja en su debut en el trazado urbano de Las Vegas. El argentino de Alpine se vio involucrado en un toque en la largada con Alexander Albon que dañó su monoplaza y afectó su rendimiento. A pesar de las dificultades, logró completar la totalidad de la carrera y finalizó en la decimoquinta posición, sumando experiencia clave en su temporada de adaptación a la máxima categoría.

Los abandonos de Lance Stroll, Gabriel Bortoleto y el propio Albon, sumados al retroceso de Pierre Gasly, quien cayó al puesto 13, también marcaron una competencia intensa.

La próxima cita será el Gran Premio de Qatar, del 28 al 30 de noviembre, donde se podría definir el título. Norris, con 390 puntos, lidera el certamen, seguido por Piastri y Verstappen, ambos con 366. La lucha está más abierta que nunca.