Lanús campeón de la Copa Sudamericana: venció por penales a Atlético Mineiro

Lanús se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2025, tras vencer por penales a Atlético Mineiro en la final disputada en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción. Luego de un empate 0-0 en los 120 minutos, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino se impuso 5-4 desde los doce pasos.

Fue la tercera final continental entre ambos clubes. Las dos anteriores habían quedado en manos del equipo brasileño: en la Copa Conmebol 1997 y la Recopa 2014. Esta vez, el destino favoreció al Granate, que sumó su segunda Sudamericana, tras la obtenida en 2013 con Guillermo Barros Schelotto como técnico.

El partido fue cerrado y parejo, con escasas situaciones de peligro. La más clara del primer tiempo fue para Atlético Mineiro: un tiro libre de Bernard pegó en el palo izquierdo de Nahuel Losada, quien no llegó a desviar el remate. En el tiempo suplementario, Losada volvió a ser clave al tapar un mano a mano frente a Biel, salvando a su equipo en el momento más crítico.

En los penales, el arquero argentino se convirtió en héroe: atajando los remates de Hulk, Biel y Vitor, le dio a Lanús una consagración inolvidable. La definición tuvo dramatismo extra: Walter Bou y Lautaro Acosta fallaron sus remates, prolongando la tensión hasta el séptimo disparo. Allí, Losada volvió a lucirse y selló la victoria.

Con esta consagración, Lanús reafirma su lugar en el plano internacional, alcanzando su segundo título en este torneo y tomando revancha de un rival que lo había frustrado en el pasado.