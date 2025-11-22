Lanús y Atlético Mineiro definen la Copa Sudamericana en Asunción

Lanús y Atlético Mineiro de Brasil se enfrentarán este sábado en la gran final de la Copa Sudamericana, en un duelo que promete emociones en el Estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay. Se espera la presencia de al menos 15.000 hinchas granates que acompañarán al equipo dirigido por Mauricio Pellegrino en busca de un nuevo título internacional.

El partido comenzará a las 17:00 horas y será transmitido por ESPN, Disney+ y DSports. El árbitro será el chileno Piero Maza, con Juan Lara, también chileno, en el VAR.

Lanús llegó a esta instancia tras una sólida campaña. Fue primero en su grupo con 12 puntos, superando a Vasco da Gama, Melgar y Puerto Cabello. Luego eliminó a Central Córdoba (por penales tras empatar 1-1), a Fluminense (2-1) y a la Universidad de Chile (3-2 en semis). El Granate buscará su segunda Sudamericana, tras el título logrado en 2013 con Guillermo Barros Schelotto como DT.

Del otro lado estará el Atlético Mineiro, conducido por el argentino Jorge Sampaoli, quien en pocos meses generó una revolución en el club. El equipo brasileño finalizó segundo en su grupo, detrás de Cienciano de Perú, lo que lo obligó a disputar los 16avos de final, instancia en la que superó a Atlético Bucaramanga en penales. Luego venció a Godoy Cruz (3-1), a Bolívar (3-2) y a Independiente del Valle (4-2), para meterse en la final. Va por su primer título en esta competencia.