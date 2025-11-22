Franco Colapinto largará desde el 15° lugar en el Gran Premio de Las Vegas

En una clasificación afectada por la lluvia, el argentino Franco Colapinto logró avanzar a la Q2 y se aseguró el 15° puesto de largada para el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, que se corre este fin de semana en el circuito callejero de la llamada “Ciudad del Pecado”.

La pole position quedó en manos del británico Lando Norris, al mando de su McLaren, con un tiempo de 1:47.934. Lo escoltaron Max Verstappen y el español Carlos Sainz, quienes completaron las tres primeras posiciones en una sesión con condiciones climáticas adversas.

La sorpresa negativa de la jornada fue el rendimiento de Lewis Hamilton, quien no logró superar la primera tanda clasificatoria. El heptacampeón mundial se ubicó en el fondo de la parrilla y largará último, lo que lo obligará a intentar una remontada épica si quiere sumar puntos en esta fecha.

Por su parte, la escudería Alpine tuvo una destacada actuación. El francés Pierre Gasly se metió entre los diez mejores y largará desde la décima posición. En tanto, Colapinto, en su debut en este circuito, logró avanzar desde la Q1, pero no pudo meterse entre los diez mejores en la Q3, consolidando un sólido desempeño que le permitirá largar desde la mitad del pelotón.