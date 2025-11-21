Colapinto mejora pero sigue lejos: 16.º en la FP2 del GP de Las Vegas

En el marco del Gran Premio de Las Vegas, el argentino Franco Colapinto vivió una jornada de entrenamiento con contrastes. En la primera sesión de prácticas libres (FP1), el piloto de Alpine finalizó en la última posición, mientras que en la segunda práctica (FP2) logró mejorar su rendimiento y terminó 16.º, con un tiempo de 1:34,824, a 1.222 segundos del británico Lando Norris, quien fue el más rápido.

En la FP1, Colapinto tuvo dificultades para encontrar ritmo. Su mejor tiempo fue de 1:36,758, quedando a casi dos segundos del líder. Durante la sesión, su posición fue oscilando, pero no logró salir de los últimos lugares, en un contexto donde su compañero de equipo, Pierre Gasly, llegó a ubicarse 12.º.

Ya en la FP2, el piloto argentino mostró una mejoría: inició liderando tras los primeros giros y llegó a estar entre los diez primeros durante gran parte de la sesión. Sin embargo, cuando intentó montar neumáticos blandos, no pudo completar una vuelta rápida. En uno de los intentos salió pasado en una curva y debió abortar la vuelta, mientras que en otro fue interrumpido por una bandera roja a raíz de una tapa de alcantarilla floja en el primer sector del circuito.

La actividad fue retomada con apenas seis minutos restantes, pero una nueva bandera roja —provocada por la detención del auto de Charles Leclerc— puso fin anticipado a la tanda.

Finalizada la jornada, Colapinto se lamentó por no haber podido girar con el compuesto blando y comentó que, aunque todavía se siente incómodo con el auto, logró una mejor sensación utilizando neumáticos medios. También reconoció que persisten los problemas de estabilidad en la parte trasera del monoplaza, aunque en menor medida que en la primera práctica.

La actividad del Gran Premio de Las Vegas continuará esta noche con la práctica libre 3 a las 21:30 y la clasificación, prevista para el sábado a la 1:00.