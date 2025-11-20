Increíble: Rosario Central fue consagrado Campeón de Liga 2025 por decisión de la AFA

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió este jueves reconocer a Rosario Central como Campeón de Liga 2025, al considerar que fue el equipo que más puntos sumó en la tabla anual. La resolución fue tomada en la reunión del Comité Ejecutivo, con voto unánime de los clubes y bajo la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia.

Más allá de los méritos deportivos del conjunto rosarino, que fue líder desde el inicio y solo perdió dos partidos en todo el año, la medida genera polémica porque altera el formato previamente establecido para la temporada. Según el reglamento vigente, el sistema de competencia contempla dos torneos, y en cada uno el campeón se define tras superar la fase regular y las instancias de eliminación directa: octavos, cuartos, semifinales y final.

En este contexto, el nuevo reconocimiento no estaba previsto antes del inicio de la temporada. La AFA lo oficializó tras completarse la fase regular del segundo torneo del año, lo que implica un cambio de reglas sobre la marcha, una práctica que no es nueva en el fútbol argentino y que contribuye a su crisis de credibilidad institucional.

Una comitiva de Rosario Central, integrada por su presidente Gonzalo Belloso, la vice Carolina Cristinziano, el DT Ariel Holan y los jugadores Ángel Di María y Jorge Broun, acudió a la sede de la AFA para recibir el trofeo. En redes sociales, el club celebró: “¡Central campeón de la Liga 2025! ¡Somos el mejor equipo del año!”.

En declaraciones públicas, Belloso aseguró: “Esto era un plan que se venía trabajando hace tiempo” y sostuvo que el nuevo título “se suma al Apertura, Clausura y Trofeo de Campeones”. También agradeció a Tapia y a los directivos de la AFA por “instalar el torneo anual que tanto hacía falta”.

Lo cierto es que, de haberse establecido previamente este título, Rosario Central habría tenido la oportunidad de festejar en la cancha, como ocurre habitualmente, tras un partido definitorio. En cambio, fue coronado en una oficina, luego de una decisión administrativa que, aunque legítima en su procedimiento, genera interrogantes sobre la transparencia y la previsibilidad del sistema de competencia.