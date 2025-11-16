Tres asesinatos en una sola tarde en Rosario: balaceras, persecuciones y apuñalamiento

Una jornada marcada por la violencia sacudió este sábado a Rosario, donde en el lapso de tres horas se registraron tres homicidios en distintos puntos de la ciudad. Las víctimas fueron un menor de 17 años, un hombre de 49 y otro aún no identificado. En total, cinco personas fueron detenidas tras intensos operativos policiales.

El primer hecho ocurrió por la tarde en Villa La Lata, donde Micaias Ch., un adolescente de 17 años, fue asesinado a balazos. Dos personas en moto le dispararon en Gaboto al 1500, y aunque vecinos lo trasladaron de urgencia al Hospital Italiano, llegó sin vida. Presentaba heridas de arma de fuego en el tórax, el muslo y el abdomen. En la escena se hallaron siete vainas servidas, y la investigación ya trabaja con cámaras de videovigilancia que podrían haber registrado a los atacantes.

Horas más tarde, un episodio de alto impacto se dio en barrio Ludueña, donde dos hombres en moto abrieron fuego contra una vivienda en Solís al 400 bis, asesinando a Darío V., de 49 años. En su intento de fuga, dispararon contra efectivos de Gendarmería y luego contra agentes policiales en plena persecución. El operativo culminó en Larrea y Rioja, donde los dos sospechosos fueron detenidos. Se secuestró una motocicleta Honda CG Titan 150 cc y una pistola Bersa TPR calibre 9 mm. Ningún agente resultó herido.

El tercer homicidio tuvo lugar en barrio Triángulo Moderno, en la zona suroeste. Cerca de las 21 horas, un hombre fue apuñalado en el torso y murió en la vía pública, pese a los intentos por asistirlo. Tres hombres que se movilizaban en una Ford EcoSport fueron detenidos como presuntos responsables del ataque.

Los tres crímenes, ocurridos entre la tarde y la noche, profundizan la crisis de violencia que atraviesa Rosario, con operativos en curso y varias causas en manos del Ministerio Público de la Acusación. La ciudad volvió a ser escenario de una escalada delictiva que no da tregua ni durante el fin de semana.