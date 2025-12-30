Pullaro, sobre el crimen de Jeremías: “La pena tiene que ver con el delito cometido, no con la edad del autor”

Por Santotomealdía



Durante una actividad oficial, el gobernador Maximiliano Pullaro se refirió públicamente al crimen de Jeremías Monzón, el adolescente santotomesino de 15 años asesinado en Santa Fe en un caso que conmocionó a la comunidad. El mandatario provincial defendió los cambios en el Código Penal Juvenil y cuestionó los criterios actuales de imputabilidad.

“La pena tiene que ver con el delito cometido, no con la edad del autor”, afirmó Pullaro, al sostener que los menores que participan en hechos de extrema violencia deben afrontar consecuencias judiciales acordes a la gravedad del crimen.

En ese sentido, consideró que el caso de Jeremías representa un punto de inflexión en el debate sobre el régimen penal juvenil: “Este es un crimen aberrante cometido por menores de edad”, expresó el gobernador, y agregó: “Hoy por hoy un joven de 14 años que va a matar, sabe que va a matar, y más en un hecho como este que fue premeditado”.

Pullaro señaló que el hecho se inscribe en un cambio de perfil delictivo que se viene observando en la provincia: “En el año 2025 tuvimos menos crímenes violentos por sicariato y más crímenes violentos por otras razones, muchos interpersonales. Es decir, no por sicariato y no por robo como eran en otros años, sino por conflicto entre las personas”, explicó.

A propósito de los límites actuales del sistema penal juvenil, insistió en su postura: “Desde mi criterio tendrían que tener claramente una pena común mayor”. Y remarcó: “El Código Penal, cuando fijó los parámetros de minoridad, entre 14 y 16 años, lo fijó con otra realidad, con otra realidad de la vida y de la Argentina”.

El mandatario también habló de avances en la investigación del crimen y valoró el accionar del Estado provincial: “Fue un hecho sumamente emocionante, rápidamente esclarecido por las fuerzas de seguridad”, dijo. Sin embargo, subrayó la necesidad de seguir trabajando en prevención: “Amerita que podamos trabajar mucho más para que estos hechos violentos no ocurran y que, si ocurren, que rápidamente sean esclarecidos y los responsables paguen por lo que hicieron”.

Finalmente, Pullaro diferenció su visión política de la de gestiones anteriores en materia de justicia penal: “Durante mucho tiempo hubo gobiernos en la República Argentina que entendían que los delincuentes eran víctimas de un sistema social injusto. Para nosotros, el que comete un delito es un delincuente, le tiene que caer todo el peso del código penal por la cabeza”, concluyó.